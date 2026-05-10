Ισραήλ: Ελεύθεροι μετά από μία εβδομάδα κράτησης οι δύο ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που κρατούνταν στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα απελάθηκαν, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα κράτησης.

Πρόκειται για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και τον Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι επέβαιναν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), μια αποστολή με 22 σκάφη και περίπου 175 ακτιβιστές. Ο στολίσκος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Οι υπόλοιποι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στην Κρήτη και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Ισραήλ και τέθηκαν υπό κράτηση στην πόλη Ασκελόν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα εις βάρος των δύο ακτιβιστών και επιβεβαίωσε την απέλασή τους.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι ο Αμπού Κεσέκ συνδέεται με τρομοκρατική οργάνωση και ότι ο Άβιλα συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, που εκπροσώπησε νομικά τους δύο ακτιβιστές, χαρακτήρισε την κράτησή τους παράνομη και τις κατηγορίες αβάσιμες.

Η δικηγόρος Χαντίλ Αμπού Σάλεχ, που συμμετείχε στην υπεράσπιση των δύο ανδρών, δήλωσε ότι η διαδικασία κράτησης «δεν είχε καμία νομική βάση» και στόχευε στην τιμωρία τους επειδή επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια, η μεταφορά τους σε ισραηλινή κράτηση συνιστούσε «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ κατήγγειλε ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις καταγγελίες.

Η οργάνωση Adalah υποστήριξε ότι οι δύο ακτιβιστές υπέστησαν «ψυχολογική κακοποίηση», κάνοντας λόγο για πολύωρες ανακρίσεις, συνεχή έντονο φωτισμό στα κελιά τους, απομόνωση και μεταγωγές με δεμένα μάτια, ακόμη και κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων.

Ο Τιάγκο Άβιλα, Βραζιλιάνος υπήκοος, και ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, Ισπανός παλαιστινιακής καταγωγής, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας από την αρχή της κράτησής τους. Σύμφωνα με την Adalah, ο Αμπού Κεσέκ είχε επίσης αρνηθεί να λάβει νερό από τις 5 Μαΐου.

Οι δικηγόροι τους είχαν προσφύγει κατά της απόφασης παράτασης της κράτησής τους για ακόμη έξι ημέρες, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Βραζιλία, η Ισπανία και ο ΟΗΕ είχαν ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή τους, χαρακτηρίζοντας επίσης παράνομη την κράτησή τους.

Σε ανακοίνωσή του μετά την γνωστοποίηση της απέλασης των δύο ακτιβιστών, το Global Sumud Flotilla ζήτησε εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «σιωπή και συνενοχή», ενώ κάλεσε για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Στόχος της αποστολής ήταν η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η αμφισβήτηση του ισραηλινού αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει και προηγούμενη αποστολή του ίδιου δικτύου τον περασμένο Οκτώβριο, συλλαμβάνοντας και απελαύνοντας περισσότερους από 470 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από έξι μήνες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC