Τουλάχιστον 569 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο – Κλιμάκωση της έντασης με Χεζμπολάχ

Η ένταση στον Λίβανο κλιμακώνεται, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 569 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 50 παιδιών και 94 γυναικών, έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων, ενώ πάνω από 1.800 έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αεροπορικές επιδρομές να συνεχίζονται αδιάκοπα και τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, στη Γάζα, οι ισραηλινές επιθέσεις επικεντρώνονται στο κεντρικό τμήμα της και στην πόλη Χαν Γιουνίς, με μεγάλες καταστροφές να καταγράφονται στην ανατολική περιοχή της πόλης μέχρι την παράκτια οδό. Στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, έχουν σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις, με ολόκληρες οικογένειες να φτάνουν στα νοσοκομεία είτε κατακερματισμένες είτε μέσα στα αίματα.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ αυξάνει τις επιθέσεις της από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, εκτοξεύοντας εκατοντάδες ρουκέτες. Στην πιο έντονη ημέρα από την έναρξη της σύγκρουσης, εκτιμάται ότι εκτοξεύτηκαν περίπου 300 ρουκέτες από το νότιο Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός απαντά με επιθέσεις, πλήττοντας στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν θα έχει καμία ανάπαυλα» και πως οι επιθέσεις θα ενταθούν.

This is not Gaza



This is Lebanon,



At least 182 people killed by lsrael. pic.twitter.com/vkaIwymHpM