«Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Ο διαβόητος Σιμόν Λεβίεβ, γνωστός από το δημοφιλές ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler», συνελήφθη την Κυριακή στη Γεωργία, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπατούμι, κατόπιν εντολής της Interpol.

Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, και φέρεται να εξαπάτησε γυναίκες σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως γιο του δισεκατομμυριούχου «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λεβίεφ. Μεταξύ 2017 και 2019, φέρεται να απέσπασε συνολικά πάνω από 7,4 εκατομμύρια λίρες από γυναίκες που γνώρισε μέσω της εφαρμογής Tinder.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο Χαγιούτ εντυπωσίαζε τα θύματά του με πολυτελή ραντεβού, ιδιωτικά τζετ και σωματοφύλακες, προτού τις πείσει να ανοίξουν πιστωτικές κάρτες στο όνομά του για να τον «βοηθήσουν». Η τακτική του περιλάμβανε μηνύματα απελπισίας, όπου ισχυριζόταν ότι βρισκόταν σε κίνδυνο ή ότι είχε μπλοκαριστεί η κάρτα του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως είναι νόμιμος επιχειρηματίας που πλούτισε μέσω Bitcoin. Ωστόσο, το 2019 καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης για απάτη, πλαστογραφία και κλοπή, αλλά εξέτισε μόνο πέντε μήνες λόγω της πανδημίας.

Η τελευταία σύλληψή του έγινε μετά από ερυθρά ειδοποίηση της Interpol, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιο κράτος ζήτησε την έκδοσή του. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι τα αίτια της κράτησης παραμένουν ασαφή.

Μία από τις γυναίκες που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ, η Νορβηγίδα Σεσίλι Φιέλχοϊ, είχε δώσει πάνω από 270.000 δολάρια στον Χαγιούτ. Άλλη γυναίκα υπέβαλε μήνυση το 2023, διεκδικώντας περίπου 91.000 λίρες για χρέη που δεν της επέστρεψε ποτέ.

Με πληροφορίες από Guardian