Τα νέα καντράν του Big Ben θα αποκαλυφθούν αυτή την Πρωτοχρονιά, όταν θα ηχήσει ξανά το διάσημο ρολόι στο Λονδίνο.

Ο πύργος του ρολογιού στο βρετανικό κοινοβούλιο, παρέμενε καλυμμένος για τρεισήμισι χρόνια, ενώ εκατοντάδες τεχνίτες επισκεύασαν την τοιχοποιία, αντικατέστησαν τη μεταλλοτεχνία και ξαναέβαψαν και επιχρύσωσαν το ρολόι, στη μεγαλύτερη αναπαλαίωση από όταν χτίστηκε το 1859.



Ο Nick Sturge, διευθυντής του project, είπε ότι η αφαίρεση των ικριωμάτων ήταν ένα «τεράστιο ορόσημο» στο έργο των 79,7 εκατομμυρίων λιρών.

«Μέχρι την Πρωτοχρονιά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να βλέπουν μεγάλη διαφορά. Θα αρχίσουν να παίρνουν πίσω τον πύργο τους», είπε. «Οι στέγες θα είναι πλήρως ορατές μαζί με τις τέσσερις όψεις του ρολογιού».

Το Big Ben, το μεγαλύτερο και πιο ακριβές ρολόι των τεσσάρων όψεων όταν κατασκευάστηκε, είναι σύμβολο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του Λονδίνου και της Βρετανίας σε όλο τον κόσμο, καθώς και ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της πόλης.

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των πλαισίων στις όψεις του ρολογιού χρησιμοποιώντας και φυσητό γυαλί, είπε ο Sturge. Οι δείκτες, οι αριθμοί και άλλες λεπτομέρειες στα καντράν έχουν βαφτεί ξανά έντονο μπλε αντί για το μαύρο.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», είπε ο Sturge. «Όταν στέκεσαι στο δρόμο είναι ένα πολύ ωραίο νεύμα στο παρελθόν» είπε για το νέο μπλε χρώμα.

Τα λουλουδάτα εμβλήματα των τεσσάρων μερών του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ξαναβαφτεί στα χρώματα του αρχικού σχεδίου του Charles Barry.

Τα 12 bongs, που θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή της χρονιάς θα τροφοδοτούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα. Ο αρχικός μηχανισμός του βικτοριανού ρολογιού θα κυριαρχήσει ξανά όταν οι καμπάνες ξαναρχίσουν το γνωστό τους μοτίβο, να χτυπούν κάθε τέταρτο και κάθε ώρα την άνοιξη.

Ο Alex Jeffrey, ένας από τους τρεις ωρολογοποιούς στο Παλάτι του Γουέστμινστερ, το επίσημο όνομα του κτιρίου του κοινοβουλίου, είπε ότι το ρολόι είχε μεταφερθεί στην Κούμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, για να αποσυναρμολογηθεί και να ξαναχτιστεί.

«Όλα έχουν αποκατασταθεί στις αρχικές τους προδιαγραφές», είπε. «Ο όγκος τους 11 και μισό τόνοι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα από τα κομμάτια ζυγίζει περίπου 305 κιλά και ο λεπτοδείκτης έχει μήκος 4,3 μέτρα».

Το ένα καντράν που δείχνει την ώρα είναι ηλεκτροκίνητο, ενώ και τα τέσσερα καντράν θα λειτουργούν ξανά από το αρχικό ρολόι, που τροφοδοτείται από τη βαρύτητα, την άνοιξη.

«Είναι υπέροχα ακριβές. Το Μεγάλο Ρολόι έχει σχεδιαστεί εξαιρετικά καλά» πρόσθεσε.

Another important step in the Elizabeth Tower restoration project begins this week, as scaffolding starts to be removed from around Big Ben’s world-famous clock dials. It's a big moment for the House of Commons – and a long-anticipated one for the world. pic.twitter.com/mWR9gNwnUK