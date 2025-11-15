ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου Facebook Twitter
Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου σε παλαιότερη συνάντησή τους/Φωτογραφία: X
0

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Ρώσου προέδρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Υπήρξε λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας για εκεχειρία και ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων, της κατάστασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και θεμάτων που αφορούν την ενθάρρυνση περαιτέρω σταθεροποίησης στη Συρία».

Από την πλευρά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει γίνει κάποια επίσημη σχετική ανακοίνωση.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

Διεθνή / Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

«Τα αποθέματά μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού για περίπου τρεις μήνες, αλλά παραμένουν εκτός της Γάζας», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Διεθνή / Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σε ύψιστο συναγερμό, ενώ δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς προθέσεις της Ουάσιγκτον
LIFO NEWSROOM
Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Διεθνή / Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Ο Μασκ αντέδρασε οργισμένα στις αιχμές της Oates, αποκαλώντας τις «ψεύτικες» και τη συγγραφέα «κακεντρεχή», ενώ υποβάθμισε και το έργο της με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Διεθνή / «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Τι είναι αυτό που πραγματικά τον έπεισε να εγκαταλείψει επιτέλους το Royal Lodge, την ώρα που υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις και ο ίδιος θεωρούσε ότι μια δημόσια αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενοχής
LIFO NEWSROOM
 
 