TikTok: Ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο Μέρντοχ θα εμπλακεί στη συμφωνία για τη λειτουργία της εφαρμογής στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εξέχοντες» δισεκατομμυριούχοι – ανάμεσά τους ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και ο ιδρυτής της τεχνολογίας Μάικλ Ντελ – θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της κοινωνικής πλατφόρμας βίντεο TikTok.

Ο Τραμπ ανέφερε ονομαστικά τον 94χρονο Μέρντοχ και τον γιο του, Λάχλαν Μέρντοχ, επικεφαλής της Fox News και της News Corp, ως μέλη μιας ομάδας πιθανών συμμετεχόντων στη συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα είναι στην ομάδα. Μερικοί ακόμη. Πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι, πολύ εξέχοντες», είπε ο Τραμπ. «Και είναι επίσης Αμερικανοί πατριώτες, ξέρετε, αγαπούν αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Η αποκάλυψη του Τραμπ για την πιθανή συμμετοχή των Μέρντοχ και του Ντελ, ιδρυτή και CEO της Dell Technologies, αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια ταχέως εξελισσόμενη πιθανή συμφωνία για τη συνέχιση λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι ο ιδρυτής και CEO της Oracle, Λάρι Έλισον, συμμετείχε στην ίδια ομάδα, γεγονός που είχε ήδη αποκαλυφθεί προηγουμένως. Το Σάββατο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ ανέφερε ότι η Oracle θα αναλάβει τα δεδομένα και την ασφάλεια της εφαρμογής και ότι οι Αμερικανοί θα ελέγχουν έξι από τις επτά θέσεις στο προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο.

Πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με την πραγματική συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Τραμπ συζήτησε τη συμφωνία για το TikTok με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή. Οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προθεσμία έως τις 16 Δεκεμβρίου για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες, μετά την τελευταία παράταση που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Το TikTok είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή που ανήκει αυτή τη στιγμή στην κινεζική εταιρεία ByteDance. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αλγόριθμος του TikTok, που καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες, είναι ευάλωτος σε χειραγώγηση από τις κινεζικές αρχές, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν περιεχόμενο στην πλατφόρμα με τρόπο δύσκολα ανιχνεύσιμο.

Το Κογκρέσο ενέκρινε νομοθεσία που απαιτεί απαγόρευση του TikTok από τον Ιανουάριο, αλλά ο Τραμπ έχει υπογράψει επανειλημμένα εντολές που επιτρέπουν στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία ώστε η μητρική εταιρεία να πωλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες της εφαρμογής.

Την Κυριακή, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είναι «λίγο προκατειλημμένος» σχετικά με το TikTok, καθώς θεωρεί ότι η εφαρμογή τον βοήθησε να έρθει σε επαφή με νέους ψηφοφόρους. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο δολοφονημένος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ τον ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.

Να σημειωθεί πως ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά του Μέρντοχ και μιας από τις εφημερίδες του, της The Wall Street Journal, τον Ιούλιο, αφού δημοσίευσε ρεπορτάζ που ανέφερε τους δεσμούς του προέδρου με τον πλούσιο χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

