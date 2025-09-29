Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ 20 μέρες μετά

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του στο Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα.

Οι δυο ηγέτες είχαν μία τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, εν μέσω της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters και αναφέρθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Στον Λευκό Οίκο βρίσκεται και τεχνική ομάδα του Κατάρ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε δήλωση σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ, Νετανιάχου και πρωθυπουργού του Κατάρ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε και στους δύο άνδρες ότι ήθελε να «βάλει τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κατάρ σε θετική τροχιά» και αυτοί αποδέχτηκαν την πρότασή του για βελτίωση της επικοινωνίας, επίλυση αμοιβαίων διαφορών και ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αποτροπή απειλών.



«Ως πρώτο βήμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή πυραυλική επίθεση εναντίον στόχων της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιώτη του Κατάρ. Εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ παραβίασε την κυριαρχία του Κατάρ, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει ξανά τέτοια επίθεση στο μέλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Ο πρωθυπουργός του Κατάρ «χαιρέτισε τις διαβεβαιώσεις» και δήλωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, στοχεύοντας σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.



Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), η επιχείρηση είχε στόχο την ηγεσία της Χαμάς, με «χρήση ακριβείας στα πυρά» ώστε να αποφευχθούν απώλειες αμάχων. Μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα της Ντόχα, ενώ άλλοι μίλησαν για πολλαπλές εκρήξεις. Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τότε, ότι η επίθεση ήταν «απόπειρα δολοφονίας εναντίον ανώτατου στελέχους της Χαμάς».

Λίγο μετά την επίθεση, σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι χαρακτήρισε το θανατηφόρο πλήγμα στην πρωτεύουσα του Κατάρ πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η ισραηλινή επίθεση την προηγούμενη ημέρα σκότωσε έξι μέλη της Χαμάς που διαπραγματεύονταν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και άλλων χωρών του Κόλπου.

«Πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Καταριανός πρωθυπουργός για τον ισραηλινό ομόλογό του.

Ο Νετανιάχου απάντησε με αδιαφορία στην διεθνή κριτική για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου ότι ο «μονομερής βομβαρδισμός» εντός του Κατάρ «δεν προωθεί ούτε τους στόχους του Ισραήλ ούτε της Αμερικής».

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νετανιάχου κατηγόρησε το Κατάρ ότι παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες και υπονόησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις επιθέσεις στο μέλλον. «Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες: είτε τους απελαύνετε είτε τους οδηγείτε στη δικαιοσύνη», είπε. «Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».