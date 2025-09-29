ΔΙΕΘΝΗ
Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: «Αισιόδοξος» ο Αμερικανός πρόεδρος για συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: «Αισιόδοξος» ο Αμερικανός πρόεδρος για συμφωνία ειρήνης στη Γάζα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ.: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Τραμπ να δηλώνει «αισιόδοξος» για την προοπτική ειρήνης στον θύλακα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για φέτος, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μετρά πλέον τις περισσότερες επισκέψεις εκεί, από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

Πρώτα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, μετά επέστρεψε τον Απρίλιο για να συζητήσει θέματα εμπορίου και δασμών. Ο Νετανιάχου βρέθηκε τελευταία φορά στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραπ για τη Γάζα

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ένα «σχέδιο 21 σημείων» για την επίλυση του πολέμου στη Γάζα και τη διακυβέρνηση της περιοχής μετά τη Χαμάς, προκαλώντας ενδιαφέρον αλλά και αμφιβολίες για την εφαρμοσιμότητά του. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται με συγκεκριμένη αμερικανική πρόταση τερματισμού των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων, το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Στη θέση της Χαμάς προτείνεται ένας νέος μηχανισμός διακυβέρνησης με συμμετοχή Παλαιστινίων, αλλά και με τη στήριξη δυνάμεων ασφαλείας από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Παράλληλα, χρηματοδότηση από κράτη της περιοχής θα κατευθυνθεί τόσο στη νέα διοίκηση όσο και στην ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κατά τη συνάντηση με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, οι Άραβες αξιωματούχοι έθεσαν σαφείς όρους για να στηρίξουν το αμερικανικό σχέδιο: καμία προσάρτηση ή κατοχή εδαφών, καμία εποικιστική δραστηριότητα στη Γάζα, σεβασμός του status quo στο τέμενος Αλ-Άκσα και άμεση ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Από τη μία, οι ηγέτες εξέφρασαν θετικά σχόλια για την αμερικανική πρωτοβουλία και υπογράμμισαν τη σημασία της ηγεσίας του Τραμπ σε μια περίοδο που η Γάζα βιώνει ακραία ανθρωπιστική κρίση. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι χαιρέτισε προσωπικά το σχέδιο, κάνοντας λόγο για «βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη». Από την άλλη πλευρά, αναλυτές τονίζουν ότι πολλά σημεία θυμίζουν προτάσεις που είχαν ήδη συζητηθεί τα τελευταία χρόνια από τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Τόνι Μπλερ, χωρίς να προχωρήσουν ποτέ.

 
 
 
