Θύμα του Έπσταϊν ανησυχεί ότι «δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη»

Η Τζένα Λίζα Τζόουνς, θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 με την ελπίδα ότι θα έφερνε διαφάνεια στην υπόθεση του Έπσταϊν.

Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα ότι πλέον φοβάται ότι «δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλη αυτή την υπόθεση».

«Ήθελα να δικαιωθώ στο δικαστήριο», δήλωσε η Τζόουνς, η οποία έχει δηλώσει ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν όταν ήταν 14 ετών, σε συνέντευξη στο podcast Shadow Sessions που μεταδόθηκε την Πέμπτη το πρωί. «Δεν το πέτυχα αυτό, και ήμασταν τόσο κοντά, μας το στέρησαν πραγματικά, και μετά το θάνατο του [Έπσταϊν], όλα μετατράπηκαν σε τσίρκο».

Η Τζόουνς ψήφισε Τραμπ πιστεύοντας τις προεκλογικές του υποσχέσεις

Η Τζόουνς είπε ότι υποστήριξε τον Τραμπ στις εκλογές του 2024 λόγω των υποσχέσεών του να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν – ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων – και το δίκτυό του.

«Ο Τραμπ βάσισε ολόκληρη την προεκλογική του εκστρατεία στη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων», είπε. «Και αυτό αναζωπύρωσε τις ελπίδες μας».

«Βάσισε την εκστρατεία του σε αυτό, και το προώθησε με τόση ένταση που πολλοί από εμάς τον ψηφίσαμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, μετά τις εκλογές, η Τζόουνς είπε ότι ένιωσε μια αλλαγή.

«Μόλις ανέλαβε, αρχίσαμε να πιέζουμε για τη δημοσιοποίηση των φακέλων, και τώρα είναι για αυτόν μια 'δημοκρατική φάρσα'», είπε, αναφερόμενη σε δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ το φθινόπωρο, στις οποίες απέρριψε ορισμένες εκκλήσεις για τη δημοσιοποίηση επιπλέον φακέλων του Έπσταϊν ως «δημοκρατική φάρσα».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κυβέρνηση αντιμετώπισε έντονη αντίδραση αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει επιπλέον φακέλους σχετικά με τον Έπσταϊν, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη πώς θα έμοιαζε η δικαιοσύνη, η Τζόουνς είπε: «Για μένα τώρα, είναι η Αμερική να συλλάβει τα αρπακτικά που βρίσκονται εδώ στη χώρα μας, ναι, να τους συλλάβει σε κάθε χώρα, αλλά θα ήθελα να δω κάτι από αυτό, που θα μου έδινε λίγο περισσότερη πίστη και ότι κάνουμε το σωστό και ότι προστατεύουμε τα παιδιά μας».

Η ανησυχία της Τζόουνς για την υπόθεση Έπσταϊν

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Τζόουνς περιέγραψε την αντίδραση που αντιμετώπισαν η ίδια και άλλες επιζώσες επειδή μίλησαν ανοιχτά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αρχεία Έπσταϊν: Έρευνα των αρχών στα γραφεία της τράπεζας Edmond de Rothschild στο Παρίσι

«Όταν μιλάς ανοιχτά, σε κατασπαράζουν – έχεις μεγάλη υποστήριξη, αλλά υπάρχουν και πολλοί τρελοί εκεί έξω», είπε, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «απειλές θανάτου επειδή μίλησε ανοιχτά».

Παρόλα αυτά, η Τζόουνς δήλωσε ότι παραμένει αποφασισμένη να διηγηθεί την ιστορία της και να ζητήσει δικαιοσύνη.

«Κάθε φορά που μοιράζομαι την ιστορία μου και μια νεαρή κοπέλα επικοινωνεί μαζί μου, μου στέλνει έργα τέχνης που έχει φτιάξει, μου γράφει ένα γράμμα, μου λέει πόσο σημαντικό είναι που αγωνίζομαι και μιλάω ανοιχτά, [αυτό] μου θυμίζει κάθε μέρα ακριβώς γιατί το κάνω αυτό και δεν θα σταματήσω να το κάνω, ακόμα και αφού πάρω ό,τι μοιάζει με δικαιοσύνη για μένα στην υπόθεσή μου», είπε.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Τζόουνς ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που φοβόταν περισσότερο. Η ίδια απάντησε: «Ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλη αυτή την υπόθεση και δεν θα τιμωρηθούν οι κακοί άνθρωποι».

Τον Νοέμβριο, η Τζόουνς ήταν μεταξύ μιας ομάδας επιζώντων του Έπσταϊν που συγκεντρώθηκαν έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, προτρέποντας τους νομοθέτες να ψηφίσουν τη νομοθεσία που απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του σχετικά με τον Έπσταϊν.

Σε εκείνη τη συνέντευξη Τύπου, κάλεσε τον Τραμπ να «σταματήσει να το πολιτικοποιεί».

«Ψήφισα υπέρ σας, αλλά η συμπεριφορά σας σε αυτό το θέμα αποτελεί εθνική ντροπή», δήλωσε η Τζόουνς στην ομιλία της.

Με πληροφορίες από Guardian