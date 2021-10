Ο σταρ της κάντρι Κιθ Ούρμπαν αντικατέστησε τον Μπράιαν Άνταμς χθες, σε μία συναυλία προς τιμήν της Τίνα Τάρνερ, καθώς ο Καναδός μουσικός βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Θετικός και ο Τζον Μπον Τζόβι, ο οποίος αναγκάστηκε να ακυρώσει εμφάνισή του στο Μαϊάμι.

Ο Άνταμς επρόκειτο να εμφανιστεί με τους Κριστίνα Αγκιλέρα, Mickey Guyton και H.E.R. τραγουδώντας το ντουέτο του «It's Only Love», από το άλμπουμ του 1984, "Reckless" αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την τελετή την τελευταία στιγμή λόγω Covid-19, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Ο Καναδός ρόκερ έκανε τεστ πριν φτάσει στο Κλίβελαντ ωστόσο όλοι οι συμμετέχοντες στην τελετή του Rock Hall έπρεπε να δείξουν αρνητικό τεστ ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

Ένας εκπρόσωπος του Άνταμς επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε θετικός και είπε στο Variety ότι ο μουσικός είναι πλήρως εμβολιασμένος και δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Και ο Τζον Μπον Τζόβι ωστόσο, βρέθηκε θετικός στον COVID-19, προχωρώντας στην ακύρωση μιας εμφάνισής του στο Miami Beach. Εκπρόσωπος του μουσικού επιβεβαίωσε την είδηση, λέγοντας στο Variety, ότι «Ο Τζον είναι πλήρως εμβολιασμένος και αισθάνεται καλά».

Ο Τζον Μπον Τζόβι επρόκειτο να εμφανιστεί στο Loews South Beach στη λεωφόρο Collins το Σάββατο το βράδυ. Ο κόσμος είχε ήδη φτάσει στον χώρο όταν τα μέλη ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG