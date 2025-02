Θα πετούσαν σπάνια έκδοση του πρώτου βιβλίου Χάρι Πότερ - Πώς το κατάλαβαν

Για πάνω από 21.000 λίρες (25.000 ευρώ) πωλήθηκε σε δημοπρασία, μια σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», που επρόκειτο να πεταχτεί.

Το βιβλίο βγήκε σε δημοπρασία από την NLB Auctions στο Paignton της Αγγλίας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου.

Ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Ντάνιελ Πιρς (Daniel Pearce), το βρήκε ανάμεσα στα υπάρχοντα ενός άνδρα που έχει φύγει από τη ζωή στο Brixham, τα οποία προορίζονταν για τον κάδο απορριμμάτων.

