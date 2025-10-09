ΔΙΕΘΝΗ
Τεντ και Τζόαν Κένεντι: Μια ματιά στο γάμο τους - Ο έρωτας, ο χωρισμός και το διαζύγιο

Η σχέση του ζευγαριού υπήρξε από την αρχή ταραχώδης

Φωτ: Getty Images
Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, πρώτη σύζυγος του Αμερικανού γερουσιαστή Έντουαρντ «Τεντ» Κένεντι, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι της στη Βοστώνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, άφησε την τελευταία της πνοή ήσυχα, στον ύπνο της.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας ζωής που βρέθηκε επί δεκαετίες στο προσκήνιο της δημόσιας προσοχής, μέσα στη λάμψη αλλά και τη σκιά της δυναστείας των Κένεντι. Μιας ζωής γεμάτης επιτυχίες, απώλειες και επίμονους προσωπικούς αγώνες με την εξάρτηση.

Η Τζόαν, το γένος Βιρτζίνια Μπένετ, γεννήθηκε το 1936 στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε σε μια καθολική, ευκατάστατη οικογένεια στο Μπρονξβιλ. Σπούδασε στο Manhattanville College, όπου γνώρισε τη Ζαν Κένεντι, αδελφή του Τεντ, και αργότερα τον ίδιο. Είχε εκπαιδευτεί ως κλασική πιανίστρια και η αγάπη της για τη μουσική παρέμεινε σταθερή σε όλη της τη ζωή.

Το 1958 παντρεύτηκε τον Τεντ Κένεντι, εντασσόμενη σε μία από τις πιο προβεβλημένες και ισχυρές πολιτικές οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένας δύσκολος γάμος

Η σχέση του ζευγαριού υπήρξε από την αρχή ταραχώδης. Η Τζόαν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και τη διαρκή δημόσια έκθεση που συνεπαγόταν το όνομα Κένεντι. Η εσωστρέφειά της ερχόταν σε αντίθεση με την εξωστρεφή και συχνά θορυβώδη δημόσια εικόνα της οικογένειας.

Καθοριστική καμπή αποτέλεσε το πολύκροτο δυστύχημα στο Τσαπακουίντικ το 1969, όταν το αυτοκίνητο του Τεντ Κένεντι έπεσε από γέφυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η νεαρή συνεργάτιδά του Μέρι Τζο Κοπέκνε. Λίγο μετά το περιστατικό, η Τζόαν υπέστη αποβολή, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη τεταμένη σχέση τους.

Με τα χρόνια, οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Τεντ έγιναν γνωστές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Τζόαν παραδέχτηκε δημόσια τη μάχη της με τον αλκοολισμό. Το ζευγάρι χώρισε το 1978 και πήρε διαζύγιο το 1982, έπειτα από 24 χρόνια γάμου.

Μετά τον χωρισμό, η Τζόαν εγκαταστάθηκε στη Βοστώνη, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Lesley και αφοσιώθηκε στη διδασκαλία και τη μουσική.

Η εξάρτηση από το αλκοόλ υπήρξε μία από τις πιο δημόσιες και επώδυνες πτυχές της ζωής της. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μιλούσε ανοιχτά για τη χρήση του ποτού ως μέσο αποφόρτισης και φυγής. Είχε επανειλημμένα συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια και είχε περάσει περιόδους σε προγράμματα απεξάρτησης.

Με τα χρόνια, η υγεία της επιδεινώθηκε, και ο γιος της, Τεντ Κένεντι Τζούνιορ, ανέλαβε τη νομική επιμέλειά της. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια συνέχισε να αγωνίζεται για τη νηφαλιότητα, δηλώνοντας πως ζούσε «μια μέρα τη φορά».

Οικογένεια και προσωπικές απώλειες

Η Τζόαν και ο Τεντ απέκτησαν τρία παιδιά, την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ. Ωστόσο, η οικογενειακή ζωή τους σημαδεύτηκε από τραγωδίες. Η Κάρα πέθανε το 2011 από ανακοπή, ενώ ο Τεντ Τζούνιορ έχασε το πόδι του στην παιδική ηλικία εξαιτίας καρκίνου των οστών. Ο Πάτρικ ακολούθησε πολιτική πορεία, υπηρετώντας στο Κογκρέσο και δραστηριοποιούμενος ενεργά σε ζητήματα ψυχικής υγείας — όπως έλεγε ο ίδιος, αντλώντας έμπνευση από τη μητέρα του.

Στα επόμενα χρόνια της ζωής της στράφηκε ξανά στη μουσική και την κοινωνική προσφορά. Το 1992 εξέδωσε το βιβλίο The Joy of Classical Music, με το οποίο προωθούσε την πρόσβαση των παιδιών στην κλασική μουσική και μιλούσε ανοιχτά για την ανάγκη αποστιγματισμού της εξάρτησης.

