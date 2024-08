Telegram: Ο Πάβελ Ντούροφ αντιμέτωπος με κατηγορίες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα

Παρατάθηκε η προφυλάκιση του ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ, καθώς τον βαραίνουν κατηγορίες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η προφυλάκιση του παρατάθηκε το βράδυ της Κυριακής και μπορεί να διαρκέσει ως και 96 ώρες το μέγιστο, μετά από δικαστική απόφαση. Αφού παρέλθουν οι 96 ώρες, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Telegram μπορεί είτε να αφεθεί ελεύθερος, ή να προσαχθεί ενώπιον δικαστικού για να του ασκηθεί ποινή δίκη.

Η OFMIN, γαλλική υπηρεσία αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, είχε προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος έρευνας σε βάρος του, καθώς έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε προκαταρκτική έρευνα για διάφορα αδικήματα, από απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και εξύμνηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με πηγή του AFP.

Στην έρευνα εμπλέκεται η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικών εγκλημάτων της εθνικής υπηρεσίας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και η ONAF, υπηρεσία καταπολέμησης της τελωνειακής απάτης, κατά πηγές του πρακτορείου. Η γαλλική δικαιοσύνη τον κατηγορεί πως έμεινε άπρακτος (απουσία κάθε ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές) παρά την παράνομη χρήση της πλατφόρμας από συνδρομητές της.

«Φτάνει πια με την ατιμωρησία του Telegram», δήλωσε ένας από τους ερευνητές, με δόση έκπληξης που ο δισεκατομμυριούχος, παρότι γνώριζε ότι καταζητείται στη Γαλλία, αποφάσισε να ταξιδέψει στο Παρίσι. «Ίσως εξαιτίας του αισθήματος πως έχει απόλυτη ατιμωρησία», σχολίασε μια από τις πηγές.

Η ομάδα του Telegram σε ανακοίνωσή της μετά τη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτής της, αναφέρει πως ο Πάβελ Ντούροφ δεν έχει να κρύψει τίποτα.

Το βράδυ της Κυριακής μέσω ανακοίνωσης στα social media, υποστήριξε πως ο 39χρονος ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Telegram, ο οποίος έχει γαλλική και ρωσική υπηκοότητα, «δεν έχει τίποτε να κρύψει», μετά τη σύλληψή του στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι. Σημειώνεται πως προφυλακίστηκε, στο πλαίσιο έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω της εφαρμογής.

«Το Telegram τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο έλεγχος του περιεχομένου συμμορφώνεται προς τους κανόνες του τομέα», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωσή της εταιρείας, που έχει εγκαταστήσει την έδρα της στο Ντουμπάι.

«Ο Πάβελ Ντούροφ δεν έχει τίποτε να κρύψει και ταξιδεύει συχνά στην Ευρώπη. Είναι παράλογο να διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως μια πλατφόρμα, ή ο ιδιοκτήτης της, ευθύνεται για καταχρήσεις των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτής», καταλήγει.

