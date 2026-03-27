Τέιλορ Σουίφτ: Σάρωσε τα iHeartRadio Music Awards 2026 με 7 βραβεία και νέο ρεκόρ

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ήταν η μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards 2026, κατακτώντας συνολικά επτά βραβεία σε εννέα υποψηφιότητες και διευρύνοντας το ρεκόρ της ως η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Τραβίς Κέλσι, για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ για το «The Life of a Showgirl», το οποίο της απένειμε η Raye.

«Αυτό το άλμπουμ είναι χαρούμενο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω καθημερινά, χάρη στον αρραβωνιαστικό μου», δήλωσε, ευχαριστώντας παράλληλα τους θαυμαστές για την επιτυχία του «The Fate of Ophelia», που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.

Taylor Swift and Alysa Liu link up at the iHeartRadio Music Awards. pic.twitter.com/C8rxnJlXuL — Rolling Stone (@RollingStone) March 27, 2026

Τέιλιρ Σουίφτ: Τι ξεχώρισε στα iHeartRadio Music Awards 2026

Η βραδιά -για την Τέιλορ Σουίφτ- κορυφώθηκε όταν η Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αλίσα Λιού, της απένειμε επιπλέον έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτεροι Στίχοι. Συνολικά, η Σουίφτ έφτασε τις 41 νίκες στα iHeartRadio Music Awards.

Σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, η καλλιτέχνιδα μίλησε για την πίεση των social media: «Ζούμε σε έναν κόσμο με συνεχή και άμεση κριτική. Αν έχω μια ευχή, είναι να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να εξελίξει το πάθος του, να κάνει λάθη και να βελτιωθεί».

Η τελετή, που παρουσίασε ο Ludacris, περιλάμβανε εμφανίσεις από τη Lainey Wilson και τον Alex Warren, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η Μάιλι Σάιρους τιμήθηκε με το βραβείο Innovator, αναφερόμενη στα 20 χρόνια του «Hannah Montana» και στον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα της.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες σημαντικές διακρίσεις, ξεχώρισαν οι εξής:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Taylor Swift

Τραγούδι της Χρονιάς: «Ordinary» – Alex Warren

Καλύτερη συνεργασία: «APT.» – Rosé & Bruno Mars

Hip-hop καλλιτέχνης: Kendrick Lamar

R&B καλλιτέχνης: Chris Brown

Latin καλλιτέχνης: Bad Bunny

Με πληροφορίες από Variety