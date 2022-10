Τεχεράνη: Αστυνομικοί χτύπησαν μαθήτριες, που «αρνήθηκαν να υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο»

Μαθήτριες σχολείου στην Τεχεράνη ξυλοκοπήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Οι μαθήτριες ξυλοκοπήθηκαν μετά την άρνησή τους να υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο δίχως ρούχα και να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, σύμφωνα με καταγγελίες στα social media που επικαλείται το Reuters.

Στα βίντεο- την αυθεντικότητα των οποίων δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το ειδησεογραφικό πρακτορείο- διακρίνονται αστυνομικοί να κάνουν χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να απωθήσουν γονείς οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο.

Parents of schoolgirls at Tehran's Sadr High School have gathered outside the vocational school in protest at the school authorities' move to physically inspect the students and beat some of them, @IranIntl has learned. Ambulances have been parked outside the school. pic.twitter.com/bjVE8HOZnH