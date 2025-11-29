Taylor Swift: 13 δημοφιλή τραγούδια που έγραψε για άλλους καλλιτέχνες

Η Taylor Swift έχει αφήσει το στιχουργικό της αποτύπωμα, όχι μόνο στα δικά της άλμπουμ αλλά και σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, είτε ως δημιουργός είτε ως guest.

Οι ικανότητες της Taylor Swift εκτός από τα τραγούδια που ερμηνεύει η ίδια χρονολογούνται από τη δεκαετία του 2000. Με 13 επιτυχίες στο Hot 100 No. 1, συμπεριλαμβανομένου του «The Fate of Ophelia» που βρίσκεται στην κορυφή του chart για έξι εβδομάδες και 15 άλμπουμ στο Billboard 200 No. 1, (η τελευταία της κυκλοφορία, «The Life of a Showgirl», βρίσκεται επίσης στην κορυφή του chart για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα), η τραγουδίστρια έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με τους στίχους, τις μελωδίες και την ικανότητά της «να αφηγείται ιστορίες», όπως σχολιάζει το Billboard.

Από τη Hannah Montana μέχρι τον B.o.B, αυτά είναι 13 κομμάτια που φέρουν τη δική της υπογραφή.

1. Britni Hoover – “This Is Really Happening” (2007)

2. Kellie Pickler – “Best Days of Your Life” (2008)

3. Hannah Montana – “You’ll Always Find Your Way Back Home” (2009)

4. Shea Fisher – “Bein’ With My Baby” (2009)

5. Boys Like Girls – “Two Is Better Than One” (2009)

6. Mary Sarah – “Permanent Marker” (2010)

7. B.o.B – “Both of Us” (2012), ft. Taylor Swift

8. Calvin Harris & Rihanna – “This Is What You Came For” (2016)

9. Little Big Town – “Better Man” (2016)

10. Sugarland – “Babe” (2018)

11. Big Red Machine – “Renegade” (2021), ft. Taylor Swift

12. Ed Sheeran – “The Joker and the Queen” (2022)

13. The National – “The Alcott” (2023), ft. Taylor Swift