Taylor Swift: 13 δημοφιλή τραγούδια που έγραψε για άλλους καλλιτέχνες

Η Taylor Swift έχει αφήσει το στιχουργικό της αποτύπωμα, όχι μόνο στα δικά της άλμπουμ αλλά και σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, είτε ως δημιουργός είτε ως guest.
Οι ικανότητες της Taylor Swift εκτός από τα τραγούδια που ερμηνεύει η ίδια χρονολογούνται από τη δεκαετία του 2000. Με 13 επιτυχίες στο Hot 100 No. 1, συμπεριλαμβανομένου του «The Fate of Ophelia» που βρίσκεται στην κορυφή του chart για έξι εβδομάδες και 15 άλμπουμ στο Billboard 200 No. 1, (η τελευταία της κυκλοφορία, «The Life of a Showgirl», βρίσκεται επίσης στην κορυφή του chart για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα), η τραγουδίστρια έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με τους στίχους, τις μελωδίες και την ικανότητά της «να αφηγείται ιστορίες», όπως σχολιάζει το Billboard.
Από τη Hannah Montana μέχρι τον B.o.B, αυτά είναι 13 κομμάτια που φέρουν τη δική της υπογραφή.