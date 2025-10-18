ΔΙΕΘΝΗ
Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Freepik
Τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV), που παρουσιάζονται εδώ και χρόνια ως μια «πράσινη» ενδιάμεση λύση μεταξύ βενζίνης και ηλεκτροκίνησης, αποδεικνύεται ότι ρυπαίνουν σχεδόν πέντε φορές περισσότερο απ’ ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της οργάνωσης Transport and Environment, τα PHEV εκπέμπουν στην πράξη μόλις 19% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα βενζίνης ή ντίζελ, ενώ στις εργαστηριακές δοκιμές υπολογιζόταν ότι οι εκπομπές τους ήταν 75% χαμηλότερες.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 800.000 οχήματα που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη την περίοδο 2021–2023. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πραγματικές εκπομπές CO₂ των υβριδικών το 2023 ήταν 4,9 φορές υψηλότερες από αυτές που δηλώνονται στις επίσημες δοκιμές.

«Οι πραγματικές εκπομπές αυξάνονται, ενώ οι επίσημες μειώνονται», δήλωσε η ερευνήτρια Σοφία Νάβας Γκόλκε. «Το χάσμα αυτό διευρύνεται, και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα».

Η βασική αιτία, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η υπερεκτίμηση του λεγόμενου «utility factor», δηλαδή του ποσοστού των χιλιομέτρων που διανύονται σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πράξη, μόλις 27% της οδήγησης γίνεται ηλεκτρικά, ενώ τα επίσημα στοιχεία υποθέτουν 84%.

Καύσιμα ακόμη και σε «ηλεκτρική» λειτουργία

Ακόμη και όταν λειτουργούν θεωρητικά ως ηλεκτρικά, οι κινητήρες πολλών PHEV καίνε καύσιμα για περίπου το ένα τρίτο των χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος για το περιβάλλον είναι ελάχιστο, ιδιαίτερα όταν τα οχήματα δεν φορτίζονται συχνά από τους οδηγούς.

Η μελέτη υπολογίζει ότι αυτή η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023, παρουσιάζοντας τεχνητά «πράσινους» στόλους. Παράλληλα, οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 500 ευρώ περισσότερα ετησίως σε καύσιμα απ’ ό,τι θα περίμεναν βάσει των εργαστηριακών μετρήσεων.

Το θέμα των υβριδικών επανέρχεται τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν την Ε.Ε. να χαλαρώσει τους στόχους για τις εκπομπές CO₂. Η προγραμματισμένη απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035 βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου λόμπινγκ, κυρίως από τη Γερμανία.

«Δεν πρέπει να υπάρξει απότομη διακοπή το 2035», δήλωσε πρόσφατα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα plug-in υβριδικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν «ευέλικτη» εξαίρεση.

«Οι καταναλωτές εξαπατώνται»

Ο Κόλιν Γουόκερ, αναλυτής στο Energy and Climate Intelligence Unit, ήταν κατηγορηματικός: «Οι τολμηρές υποσχέσεις των κατασκευαστών για τα plug-in υβριδικά είναι ξεκάθαρα εκτός πραγματικότητας. Οι καταναλωτές παρασύρονται να πιστεύουν ότι βοηθούν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα — στην πραγματικότητα όμως τα PHEV διαφέρουν ελάχιστα από τα συμβατικά αυτοκίνητα».

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
