Συρία: Υποψίες ότι ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία, καθώς το αεροπλάνο του εξαφανίστηκε από τα ραντάρ

Οι δυνάμεις των ανταρτών της Συρίας εισήλθαν στη Δαμασκό νωρίς το πρωί της Κυριακής και ανακοίνωσαν το τέλος του καθεστώτος Άσαντ μετά από 54 χρόνια διακυβέρνησης από την ίδια οικογένεια.

Ο Σύρος πρόεδρος, Μπασάρ αλ Άσαντ, επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο και έφυγε από τη Δαμασκό για άγνωστο προορισμό την Κυριακή, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού, ενώ το αεροπλάνο του φέρεται να εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και ενδέχεται να συνετρίβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα με μεταμεσονύκτια πτήση από τη Δαμασκό προς τη ρωσική αεροπορική βάση Hmeimim, με σκοπό να συνεχίσει από εκεί προς τη Μόσχα. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί τι συνέβη μετά την απογείωση της πτήσης, εγείροντας ερωτήματα για το πού βρίσκεται.

Ένα συριακό αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που αναφέρθηκε ότι η πρωτεύουσα καταλήφθηκε από τους αντάρτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flightradar. Το αεροσκάφος αρχικά πέταξε προς την παράκτια περιοχή της Συρίας, προπύργιο της αίρεσης των Αλαουιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε μια απότομη στροφή και πέταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.



The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.



* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or…