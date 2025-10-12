Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» - Ποιος είναι ο αρχηγός της σουηδικής συμμορίας Ντάλεν

Τη σύλληψη στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν- κατόπιν αιτήματος της Europol- του φερόμενου ως επικεφαλής σουηδικής συμμορίας και ενός άλλου άνδρα που φέρεται να διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής γραμματείας (του υπουργείου) Ασφαλείας διευκρινίζει πως πρόκειται για τον «Μίκαελ Ν.», που φέρεται να είναι «ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και να ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πρόκειται για τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό επίσης με το προσωνύμιο «Έλληνας», φερόμενο ως επικεφαλής της σουηδικής συμμορίας Ντάλεν, η οποία ενέχεται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας καταζητείται από τη σουηδική αστυνομία για την «εμπλοκή του σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, εμπορίας ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας, που δεν διευκρινίζει την εθνικότητά του.

Ο «Μίκαελ Ν.» συνελήφθη ενώ κινείτο με αυτοκίνητο σε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φερόμενοι ως επικεφαλής ευρωπαϊκών συμμοριών, που διατηρούσαν σχέσεις με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο Μεξικό.

Με πληροφορίες από Sweden Herald και ΑΠΕ-ΜΠΕ