Συναγερμός στο Παρίσι - Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι, λόγω απειλής για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, που επικαλείται πηγές της γαλλικής αστυνομίας, το νέο δικαστικό μέγαρο στο Παρίσι, εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα, μετά από απειλή για βόμβα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στον πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάρου , όπως ανέφερε η εφημερίδα Le Journal du Dimanche.

Άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί.

Breaking in FRANCE - The Paris Main Court Building has been evacuated after a bomb alert. - police source pic.twitter.com/EQvCqhkCSw