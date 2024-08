Στοχευμένη επίθεση με drone του Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου - Πληροφορίες για νεκρά στελέχη της Χαμάς

Στοχευμένη επίθεση με drone πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Λιβάνου ένα ισραηλινό χτύπημα σε όχημα στη νότια πόλη της Σιδώνας την Παρασκευή σκότωσε έναν αξιωματούχο ασφαλείας της Χαμάς από τον κοντινό παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Ain al-Helweh. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί.

