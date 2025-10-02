ΔΙΕΘΝΗ

Στο Νεπάλ, ένα κορίτσι 2 ετών λατρεύεται ως ζωντανή θεότητα

Η μικρή επελέγη ως η νέα Κουμάρι, η «παρθένα θεά» που σύμφωνα με την παράδοση ενσαρκώνει τη θεότητα Τάλετζου και γίνεται αντικείμενο λατρείας από ινδουιστές και βουδιστές

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Μέσα σε πομπή από συγγενείς, φίλους και πιστούς, η μόλις δυόμισι ετών Άριαταρα Σάκγια οδηγήθηκε την Τρίτη από το σπίτι της στην Κατμαντού του Νεπάλ στο ναό-παλάτι που θα αποτελέσει το νέο της σπίτι. Η μικρή επελέγη ως η νέα Κουμάρι, η «παρθένα θεά» που σύμφωνα με την παράδοση ενσαρκώνει τη θεότητα Τάλετζου και γίνεται αντικείμενο λατρείας από ινδουιστές και βουδιστές.

Η διαδοχή συνέπεσε με το Ντασάιν, το σημαντικότερο ινδουιστικό φεστιβάλ του Νεπάλ, που διαρκεί 15 ημέρες και τιμά τη νίκη του καλού επί του κακού. Την όγδοη ημέρα του φεστιβάλ, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ οι δρόμοι της πρωτεύουσας γέμισαν με πιστούς που περίμεναν να αγγίξουν με το μέτωπο τα πόδια της μικρής θεάς, την ύψιστη πράξη σεβασμού.

Οι Κουμάρι επιλέγονται σε ηλικία 2 έως 4 ετών αποκλειστικά από τις οικογένειες της κοινότητας Σάκγια, που ανήκουν στους αυτόχθονες Νεουάρ της κοιλάδας της Κατμαντού. Για να θεωρηθεί ένα κορίτσι άξιο, πρέπει να έχει αψεγάδιαστο δέρμα, μαλλιά και δόντια και να μην δείχνει φόβο για το σκοτάδι ή το αίμα. Η θεότητα υποτίθεται ότι εγκαθίσταται στο σώμα του παιδιού μέχρι την εφηβεία, οπότε η «ζωντανή θεά» επιστρέφει στην ανθρώπινη υπόσταση.

Η Άριαταρα Σάκγια διαδέχεται την 11χρονη πλέον Τρίσνα Σάκγια, που είχε χριστεί το 2017 και την οποία η οικογένειά της μετέφερε διακριτικά εκτός του παλατιού από πίσω είσοδο. «Μέχρι χθες ήταν κόρη μου, σήμερα είναι θεά», δήλωσε συγκινημένος ο πατέρας της νέας Κουμάρι, Ανάντα Σάκγια, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η μητέρα της είχε δει σχετικό όνειρο κατά την εγκυμοσύνη.

Η ζωή και οι δυσκολίες των πρώην Κουμάρι

Παρότι το αξίωμα φέρνει κοινωνικό κύρος στις οικογένειες, η ζωή των Κουμάρι είναι αυστηρά περιορισμένη. Επιτρέπεται να βγουν από τον ναό μόλις λίγες φορές τον χρόνο, κυρίως σε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, και συναναστρέφονται με ελάχιστους συνομήλικους.

Η επιστροφή στην «κανονική» ζωή μετά την εφηβεία αποδεικνύεται συχνά δύσκολη. Πολλές πρώην Κουμάρι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολείο ή να αναλάβουν καθημερινές δουλειές, ενώ ένας διαδεδομένος μύθος θέλει τους άνδρες που θα τις παντρευτούν να πεθαίνουν πρόωρα. Αυτή η δοξασία έχει ως αποτέλεσμα αρκετές να παραμένουν άγαμες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα εκσυγχρονισμού. Οι Κουμάρι πλέον λαμβάνουν μαθήματα από ιδιωτικούς δασκάλους μέσα στο παλάτι και μπορούν να έχουν τηλεόραση. Μετά την «αποστράτευση» η κυβέρνηση προσφέρει μικρή σύνταξη περίπου 110 δολαρίων τον μήνα, λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό της χώρας.

Με πληροφορίες από CNN

