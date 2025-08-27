ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στο εδώλιο ο αδελφός των Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ - Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν την περίοδο 2022–2024

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στο εδώλιο ο αδελφός των Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ - Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση Facebook Twitter
Ο Πολ Γκάλαχερ καταφτάνει στο δικαστήριο / Φωτ: Getty Images
0

Ο Πολ Γκάλαχερ, μεγαλύτερος αδελφός των μελών των Oasis, Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σειρά άλλων αδικημάτων.

Ο Γκάλαχερ, κάτοικος του East Finchley στο βόρειο Λονδίνο, κατηγορείται για βιασμό, εξαναγκαστική και ελεγκτική συμπεριφορά, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, τρεις πράξεις εσκεμμένου στραγγαλισμού, δύο απειλές κατά της ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης μέσω επίθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν την περίοδο 2022–2024.

Κατά τη σύντομη, πεντάλεπτη ακρόαση στο δικαστήριο του Westminster την Τετάρτη, ο Γκάλαχερ δήλωσε μόνο το όνομά του, την ηλικία και τη διεύθυνσή του, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ενοχής του.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου Harrow Crown στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Πολ Γκάλαχερ είναι ένας χρόνος μεγαλύτερος από τον Νόελ και επτά χρόνια μεγαλύτερος από τον Λίαμ, ωστόσο δεν είχε ποτέ συμμετοχή στο συγκρότημα Oasis.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Διεθνή / Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως όλα δείχνουν παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά, όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Διεθνή / Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η κυβέρνηση Ζελένσκι χαλαρώνει τον κανόνα που απαγόρευε την έξοδο ανδρών από την Ουκρανία - Τι ισχύει για τους 18-22 ετών, οι ανησυχίες για τη μετανάστευση νέων και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
LIFO NEWSROOM
Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Διεθνή / Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
LIFO NEWSROOM
 
 