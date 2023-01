Στο Άμστερνταμ κατασκευάζουν χώρους στάθμευσης ποδηλάτων κάτω από το νερό

Είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί έχουν εντάξει το ποδήλατο στην καθημερινότητά τους ως ένα οικολογικό, φθηνό και πολλές φορές ευχάριστο μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, ένα πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά τη στάθμευση των πολλών πλέον ποδηλάτων.

Με τον ελεύθερο χώρο για μεγάλους χώρους στάθμευσης να είναι περιορισμένος, η πόλη του Άμστερνταμ βρήκε μια ενδιαφέρουσα λύση στο πρόβλημα κατασκευάζοντας τεράστιους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Για να κάνουν την περιοχή γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άμστερνταμ πιο προσιτή στους πεζούς, οι αρμόδιοι αποφάσισαν όχι μόνο να τοποθετήσουν τις θέσεις στάθμευσης στο υπέδαφος αλλά και κάτω από το νερό.

Δύο νέες υπόγειες εγκαταστάσεις έχουν τεθεί σε λειτουργία, ενώ ένα τεράστιο έργο κοντά στον σταθμό του μετρό ξεκίνησε πρόσφατα.

Στο τελευταίο, οι ποδηλάτες θα μπορούν να παρκάρουν έως και 7.000 ποδήλατα. Αυτός ο τεράστιος χώρος θα γίνει ο μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης ποδηλάτων της πόλης, και παρά το γεγονός ότι είναι υποβρύχιος, διαθέτει ένα «φωτεινό και ευάερο» εσωτερικό σχεδιασμό. Οι ποδηλάτες μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο χώρο χρησιμοποιώντας κυλιόμενους διαδρόμους.

Το παρακάτω βίντεο αποτυπώνει το προσβάσιμο για το κοινό τμήμα του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης.

