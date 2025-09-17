Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε στο Καπιτώλιο με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Στη διάρκεια της συνάντησης έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο, με έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία, την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκείες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απολαμβάνει διακομματικής εκτίμησης στο Κογκρέσο, που αναγνωρίζει τον πνευματικό του ρόλο και τη σταθερή του στάση υπέρ της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

It was an honor to welcome Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople to Capitol Hill today. A proud spiritual leader of 300M+ Orthodox Christians, many of whom call NY-17 home, His All-Holiness is the 2025 Templeton Prize laureate. His visit to D.C. marks a historic… pic.twitter.com/MzHgk4FZQ4 — Congressman Mike Lawler (@RepMikeLawler) September 17, 2025

Η σημερινή του παρουσία στο Καπιτώλιο ακολούθησε τη χθεσινή επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου είχε 40λεπτη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης έθεσε τότε την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ζητώντας από τον Τραμπ να δείξει προσωπικό ενδιαφέρον. «Το λίκνο του Χριστιανισμού κινδυνεύει», προειδοποίησε, υπενθυμίζοντας τις πιέσεις που οδηγούν στη σταδιακή έξοδο των Χριστιανών από τα ιστορικά τους κέντρα. Αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία, ενώ έθεσε και το πάγιο αίτημα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Αργότερα σήμερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα βρεθεί στον ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια, όπου θα τελέσει δοξολογία και θα απευθυνθεί στους πιστούς, μεταφέροντας το μήνυμα της Μητέρας Εκκλησίας στους ορθόδοξους της περιοχής.

Η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα ολοκληρωθεί με δεξίωση προς τιμήν του, παρουσία του προέδρου της Βουλής, κορυφαίων πολιτικών και προσωπικοτήτων της Ομογένειας. Το δείπνο διοργανώνεται από το Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation και τον Άρχοντα Ιωάννη Κουδούνη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Άγιο Όρος: Αιματηρό επεισόδιο στη Μονή Εσφιγμένου ανάμεσα σε ρασοφόρους και μοναχούς