ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βαρθολομαίος σε Τραμπ: «Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη 1700 χρόνια και θα παραμείνουμε»

«Είμαστε και θα παραμείνουμε εκεί. Περάσαμε δύσκολα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βαρθολομαίος σε Τραμπ: «Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη 1700 χρόνια και θα παραμείνουμε» Facebook Twitter
0

Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε στο Λευκό Οίκο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’. Η 40λεπτη συνομιλία τους επικεντρώθηκε κυρίως στην κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Κατά την προσέλευσή του στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας, ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε την ιστορική παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη:

«Είμαστε και θα παραμείνουμε εκεί. Περάσαμε δύσκολα. Ακόμη και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν να διώξουν το Πατριαρχείο, οι μεγάλες δυνάμεις – με πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία – στήριξαν τη συνέχιση της παρουσίας μας. Είμαστε εκεί 1700 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει προσωπικό ενδιαφέρον για τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή.

«Το λίκνο του Χριστιανισμού κινδυνεύει», προειδοποίησε, θυμίζοντας παλαιότερη συνομιλία του με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι «αν συνεχιστεί η έξοδος, τα προσκυνήματα θα μετατραπούν σε μουσεία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις Μόσχας – Κιέβου, τα ιστορικά δεδομένα και την εκκλησιαστική πραγματικότητα, καθώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία.

Η συζήτηση περιελάμβανε, τέλος, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, πάγιο αίτημα του Πατριαρχείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο έκτος Αμερικανός πρόεδρος που συναντά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μετά τους Τζ. Χέρμπερτ Μπους, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ου. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Διεθνή / «Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, και φέρεται να εξαπάτησε γυναίκες σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως γιο του δισεκατομμυριούχου «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λεβίεφ
LIFO NEWSROOM
«Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Διεθνή / «Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Στο απροχώρητο φαίνεται πως έχει φτάσει η κατάσταση με τους τουρίστες στη Βενετία, με τους ντόπιους να δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν την πόλη με ασέβεια και ζητούν αυστηρότερα μέτρα
LIFO NEWSROOM
Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Διεθνή / Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις

Διεθνή / Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις μετά τα επεισόδια

Οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ήρθαν μία μέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España, εξαιτίας επεισοδίων με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που οδήγησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία
LIFO NEWSROOM
 
 