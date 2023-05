Στέψη Καρόλου: «Όχι, δεν ήμουν η Μέγκαν Μαρκλ μεταμφιεσμένη», απαντά Ουαλός συνθέτης

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν πήγε στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου. Κι όμως, κάποιοι πίστεψαν ότι την είδαν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, με περούκα και μουστάκι.

Αρκετές ημέρες πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, ήταν ξεκάθαρο ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα παραστεί. Παρόλα αυτά, μια από τις πιο viral στιγμές της τελετής αφορούσε τη δούκισσα του Σάσεξ.

Οι κάμερες έκαναν ζουμ σε ένα «μυστηριώδες» πρόσωπο, με γκρίζα μαλλιά, εντυπωσιακό μουστάκι και μεγάλα γυαλιά, που καθόταν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, δίπλα στον Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Και κάποιοι έκριναν πως είναι η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία παρακολουθεί την τελετή στέψης μεταμφιεσμένη.

Τώρα ο Καρλ Τζένκινς- ο Ουαλός συνθέτης που ήταν στην πραγματικότητα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που παρέστη στην τελετή στέψης- θέλησε να διαψεύσει αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας.

«Καταλαβαίνω ότι υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον για μένα από τη στιγμή που εμφανίστηκα στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου», ανέφερε ο 79χρονος συνθέτης σε βίντεο του ανέβασε στο TikTok.

«Εξεπλάγην αρκετά που κάποιοι πίστεψαν πως ήμουν η Μέγκαν Μαρκλ μεταμφιεσμένη», συνέχισε ο Καρλ Τζένκινς και εξήγησε πως παρέστη στη στέψη επειδή στην τελετή χρησιμοποιήθηκε μουσική που έχει συνθέσει.

«Κάποιος έγραψε ότι ήμουν εκεί για να κλέψω τα βασιλικά κοσμήματα», συμπλήρωσε γελώντας. «Πάντα αυτή ήταν η εμφάνισή μου. Έχω μουστάκι από τότε που ήμουν 18 ετών. Ήταν πολύ trendy τότε», πρόσθεσε, ενώ έδειξε στο βίντεο το μετάλλιο που έλαβε όταν χρίστηκε ιππότης το 2015, από τη βασίλισσα Ελισάβετ, για την προσφορά του στη μουσική.

Ανάρτηση για αυτό το θέμα έχει κάνει και ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πιθανότατα δεν ήταν η Μέγκαν Μαρκλ και δεν είχε κοσμήματα πάνω του, από όσο μπορούσα να δω», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την τελετή στέψης.

I can confirm it probably wasn’t MM and had no jewels on his person as far as I could see - ALW https://t.co/kBtHmn8BhL