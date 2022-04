SpaceX: Το πρώτο πλήρωμα μόνο με ιδιώτες αστροναύτες έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ένα διαστημόπλοιο της SpaceX που μετέφερε τρεις πελάτες επί πληρωμή και έναν πρώην αστροναύτη της NASA έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αποτελώντας την πρώτη στο είδος της «τουριστική αποστολή» εκεί, που θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες.

Ενώ ο διαστημικός σταθμός έχει φιλοξενήσει πολίτες-επισκέπτες κατά καιρούς, η αποστολή Ax-1 σηματοδοτεί την πρώτη αποκλειστικά εμπορική ομάδα αστροναυτών που θα χρησιμοποιήσει τον ISS ως ερευνητικό εργαστήριο σε τροχιά.

Η αποστολή εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα το πρωί της Παρασκευής. Το διαστημόπλοιο, το οποίο διαχωρίστηκε από τον πύραυλο αφού έφτασε σε τροχιά, πέρασε περίπου 20 ώρες πετώντας σε τροχιά καθώς έκανε ελιγμούς όλο και πιο κοντά στον ISS.

Το ταξίδι έγινε με τη στήριξη της startup «Axiom Space» με έδρα το Χιούστον, η οποία επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε τέτοιου τύπου ταξίδια αναψυχής πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων και πτήσεις προς τον Σταθμό για όποιον έχει την οικονομική δυνατότητα.

Αφού έφτασαν στον προορισμό, οι ταξιδιώτες συναντήθηκαν με επτά επαγγελματίες αστροναύτες που ήταν ήδη στο διαστημικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένων τριών αστροναυτών της NASA, ενός Γερμανού, και τριών Ρώσων αστροναυτών.

