Σουηδία: Σχεδιάζει ηλεκτρονική παρακολούθηση παιδιών που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες

Τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια θα μοιάζουν περισσότερο με «ρολόι ή βραχιόλι», ώστε να μην είναι τόσο εμφανή όσο τα βραχιολάκια αστραγάλου που χρησιμοποιούνται σε καταδικασμένους

Φωτογραφία: Unsplashed
Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει ηλεκτρονική παρακολούθηση με βραχιολάκια σε παιδιά και εφήβους που θεωρείται ότι κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από εγκληματικές συμμορίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της αυξανόμενης βίας των συμμοριών στη χώρα.

Το μέτρο θα αφορά παιδιά ηλικίας από 13 ετών και άνω και θα επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν αν τηρούν περιορισμούς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επιβάλλονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι αρχικά θα αφορά περίπου 50 έως 100 ανήλικους.

Οι συμμορίες στη Σουηδία κατηγορούνται ότι στρατολογούν ολοένα και συχνότερα παιδιά και εφήβους για δολοφονίες και άλλες βίαιες ενέργειες, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ηλικία ποινικής ευθύνης ήταν τα 15 έτη.

Από την 1η Ιουλίου, το όριο αυτό μειώνεται στα 13 χρόνια για σοβαρά εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών.

Η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Καμίλα Βάλτερσον Γκρόνβαλ δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια θα μοιάζουν περισσότερο με «ρολόι ή βραχιόλι», ώστε να μην είναι τόσο εμφανή ή στιγματιστικά όσο τα βραχιολάκια αστραγάλου που χρησιμοποιούνται σε καταδικασμένους.

Σύμφωνα με την ίδια, σήμερα υπάρχουν 173 παιδιά κάτω των 15 ετών που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή σε δολοφονίες ή σχέδια δολοφονίας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πέρυσι 52 ειδικές δικαστικές διαδικασίες για παιδιά κάτω της ηλικίας ποινικής ευθύνης, στις οποίες τα δικαστήρια εξετάζουν αν ένας ανήλικος διέπραξε το αδίκημα χωρίς όμως να μπορεί να του επιβληθεί ποινή.

Η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης Εγκλήματος και τη UNICEF, που εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις ατομικές ελευθερίες των ανηλίκων.

Από τον Οκτώβριο του 2025, η σουηδική αστυνομία έχει επίσης αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες παιδιών κάτω των 15 ετών.

«Όταν παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια σκληρών εγκληματιών, πρέπει να έχουμε περισσότερα εργαλεία για να τα προστατεύσουμε», ανέφερε η Γκρόνβαλ σε ανακοίνωσή της.

Η μειοψηφική δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά από το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, έχει προωθήσει σειρά αυστηρότερων μέτρων για την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Euronews

