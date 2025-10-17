ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σουηδία: Οι τράπεζες υπό απειλή υβριδικού πολέμου και κυβερνοεπιθέσεων

Οι σουηδικές τράπεζες ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικό πόλεμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σουηδία: Οι τράπεζες υπό απειλή υβριδικού πολέμου και κυβερνοεπιθέσεων Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Ο Μάρκους Μάρεϊ, ιδρυτής της Truesec, αφιέρωσε πάνω από 20 χρόνια στη θωράκιση των τραπεζών απέναντι σε χάκερ. Σήμερα, όμως, οι μεγαλύτερες ανησυχίες δεν αφορούν οικονομικό κέρδος, αλλά την προσπάθεια κρατών να δημιουργήσουν χάος μέσω κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικού πολέμου.

Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, οι κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τη ρωσική στρατηγική. «Το τραπεζικό σύστημα είναι προτεραιότητα για τους Ρώσους», λέει ο Μάρεϊ. «Κατανοούν πόση ζημιά προκαλεί αυτό στην κοινωνία.» Για τη Σουηδία, όπου το 90% των συναλλαγών είναι ψηφιακές, κάθε επίθεση μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες.

Οι πολίτες συχνά θεωρούν δεδομένη την ψηφιακή λειτουργία των τραπεζών, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τον Απρίλιο, η επίθεση στη BankID άφησε τους Σουηδούς χωρίς πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες για ώρες, αναδεικνύοντας πόσο ευάλωτη είναι μια κοινωνία που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις ψηφιακές πληρωμές.

Προετοιμασία για κρίση και υβριδικό πόλεμο

Η Riksbank έχει χαρτογραφήσει τα πιο ευάλωτα σημεία του συστήματος και προετοιμάζεται για δύο κύρια σενάρια: κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών. Η τράπεζα συνεργάζεται με εμπορικά ιδρύματα για να διασφαλίσει ότι οι βασικές υπηρεσίες πληρωμών, τρόφιμα, φάρμακα, μισθοί, θα παραμένουν διαθέσιμες. Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει τις κυβερνοάμυνές τους με ασφαλή κωδικοποίηση, έλεγχο τρωτότητας και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Μέσω των ασκήσεων TIBER, ελεγχόμενων από την ΕΕ, δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των τραπεζών απέναντι σε κυβερνοαπειλές, με τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων όπως η Truesec.

Οι μεγαλύτερες τράπεζες δοκιμάζονται πιο συχνά, ενώ οι μικρότερες λιγότερο. Παρά τις διαφορές στην απόδοση, η γενική τάση είναι σαφής: «Η βελτίωση είναι τεράστια από τότε που ξεκίνησαν», δηλώνει ο Μάρεϊ.

Η SEB AB έχει δημιουργήσει τμήμα πολιτικής άμυνας, ενώ η Nordea ενσωματώνει την ετοιμότητα για κρίσεις στην στρατηγική της εδώ και χρόνια. Στόχος είναι οι τράπεζες να λειτουργούν ακόμη και υπό συνθήκες πολέμου.

Η σουηδική κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νόμο που θα αναθέτει στη Riksbank την ευθύνη διαχείρισης διακοπών πληρωμών και κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα αναπτύσσει ένα offline σύστημα καρτών που θα επιτρέπει τις βασικές πληρωμές ακόμη και αν καταρρεύσουν τα δίκτυα επικοινωνίας. Η πλήρης ψηφιοποίηση των πληρωμών έχει φέρει ανέσεις, αλλά και νέους κινδύνους. Το 2022, μόνο το 8% των Σουηδών χρησιμοποιούσε μετρητά στην τελευταία αγορά του. Οποιαδήποτε διακοπή, είτε από κυβερνοεπίθεση είτε από τεχνικό πρόβλημα, μπορεί να παραλύσει την καθημερινότητα.

Η Riksbank προειδοποιεί: οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν μετρητά για τουλάχιστον μία εβδομάδα και να χρησιμοποιούν συχνά την offline δυνατότητα, για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM
Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Διεθνή / Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Οι εντάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS φέρνουν τη Γερμανία να εξετάζει Σουηδία ή Βρετανία αντί της Γαλλίας, ενώ οι διαφωνίες για ηγεσία και κατανομή εργασίας απειλούν το μέλλον των μαχητικών έως το 2040
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Διεθνή / Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ισπανία για «έλλειψη σεβασμού» προς το ΝΑΤΟ, απειλώντας με δασμούς, ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης ζητούν από τον Πέδρο Σάντσεθ να «πληρώσει το δίκαιο μερίδιό του» στην άμυνα της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΙΒΙΕ ΦΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «φόρο Ζουκμάν» 2% στις μεγάλες περιουσίες. Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη της πρωθυπουργίας του
LIFO NEWSROOM
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
 
 