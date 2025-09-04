Σουηδία: Μειώνει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σκοπεύει να μειώσει προσωρινά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα τρόφιμα στο 6%, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά και την ευρύτερη οικονομία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

Παρά μια σειρά μειώσεων επιτοκίων, η ανάπτυξη φέτος έχει σταματήσει λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τις επιπτώσεις των απρόβλεπτων δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικονομία εξακολουθεί επίσης να βιώνει τις συνέπειες μιας περιόδου υψηλού πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία COVID-19. Ο Κρίστερσον ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι αυτό έχει «δημιουργήσει μια … παρατεταμένη ύφεση στην οικονομία, η οποία, ακόμη κι αν δεν είναι τόσο δραματική όσο είχαμε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, στην πραγματικότητα είναι χειρότερη συνολικά».

«Έτσι, ο προϋπολογισμός θα επικεντρωθεί σαφώς στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, στα οικονομικά των νοικοκυριών... και στους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους», είπε.

Η δεξιά κυβερνητική συνασπιστική κυβέρνηση δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο προϋπολογισμός της για το 2026 θα περιλαμβάνει μέτρα χωρίς χρηματοδότηση ύψους 80 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (8,41 δισεκατομμύρια δολάρια), καθιστώντας τον τον πιο επεκτατικό προϋπολογισμό από την περίοδο της πανδημίας.

Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα είναι προσωρινή και θα διαρκέσει από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Έμπα Μπους δήλωσε ότι η μέση οικογένεια θα εξοικονομήσει 6.500 σουηδικές κορώνες (589,25€) ετησίως, ενώ ένα ζευγάρι συνταξιούχων θα εξοικονομήσει περίπου 4.400 κορώνες (398€)

Για να διασφαλιστεί ότι οι εξοικονομήσεις θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα δημιουργήσει επίσης μια «επιτροπή τροφίμων» για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές, αν και δεν διευκρίνισε ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει αν οι τιμές δεν μειωθούν.

«Θα παρακολουθούμε τους μεγάλους λιανοπωλητές τροφίμων», είπε η Μπους.

Η σουηδική αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων κυριαρχείται από λίγες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και η κυβέρνηση έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ανταγωνισμού. Τον Μάρτιο, η υπουργός Οικονομικών Ελισάμπεθ Σβαντέσον κάλεσε τους διευθυντές σούπερ μάρκετ σε συνομιλίες για την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αυξήσει το επίδομα στέγασης για τα χαμηλά εισοδήματα με κόστος 655 εκατομμύρια κορώνες στον προϋπολογισμό, ενώ οι αναλυτές αναμένουν ότι ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει επίσης μειώσεις φόρου εισοδήματος και εταιρικού φόρου, μεταξύ άλλων μέτρων.

Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια καθώς η Σουηδία ενισχύει τις στρατιωτικές δαπάνες για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και μετατοπίζει την οικονομία μακριά από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί, αλλά τα δημόσια οικονομικά θα παραμείνουν από τα ισχυρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σουηδία έχει κρατικό χρέος περίπου 32% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ περίπου 90%.

Η κυβέρνηση, η οποία αναμένει ανάπτυξη ΑΕΠ 0,9% φέτος και 3,0% το 2026, θα υποβάλει τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters