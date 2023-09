Σουηδία: Κατέρρευσε αυτοκινητόδρομος μετά από κατολίσθηση

Πολύ μεγάλες ζημιές προκάλεσε σε αυτοκινητόδρομο που ενώνει τη Σουηδία με την Νορβηγία χθεσινοβραδινή κατολίσθηση.

Μεγάλο τμήμα αυτοκινητοδρόμου στη νοτιοδυτική Σουηδία κατέρρευσε από κατολίσθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας Γκέτεμποργκ με την πρωτεύουσα της Νορβηγίας Όσλο και το τμήμα του που κατέρρευσε έπειτα από κατολίσθηση βρίσκεται κοντά στην μικρή πόλη Στένουνγκσουντ, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Γκέτεμποργκ, στη δυτική ακτή της Σουηδίας.

«Τις χειρότερες ζημιές από την κατολίσθηση υπέστη περιοχή περίπου 100Χ150 μέτρων. Ωστόσο συνολικά η κατολίσθηση επηρέασε περιοχή περίπου 700Χ200 μέτρων», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Γκέτεμποργκ. Επίσης επλήγησαν γύρω στα 10 οχήματα, μια δασώδης περιοχή και μια επιχειρηματική περιοχή με πρατήριο καυσίμων και εστιατόριο φαστ φουντ, διευκρίνισαν.

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με «ελαφρά τραύματα» μετά την κατάρρευση τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άνγκουστ Μπραντ. «Πολλοί άνθρωποι έλαβαν βοήθεια για να βγουν από τα οχήματά τους στη ζώνη στην οποία σημειώθηκε η κατολίσθηση με την συνδρομή πυροσβεστών και ελικοπτέρων», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τοπική ώρα στην περιοχή αυτή στην οποία υπήρχε έντονη βροχόπτωση τις τελευταίες μέρες, αλλά οι αρχές δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος να υπάρξουν κι άλλες κατολισθήσεις, επισήμαναν επίσης οι υπηρεσίες διάσωσης στην ανακοίνωσή τους.

