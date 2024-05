Σλοβακία: Ο δράστης λέει σε βίντεο ότι πυροβόλησε τον Φίτσο λόγω «πολιτικής διαφωνίας»

Ο 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης, ονόματι Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula) είναι ο άντρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Τσιντούλα αποδιδει την την απόπειρα δολοφονίας σε διαφωνία του με την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση του Φίτσο.

Ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε για να του σφίξει το χέρι, τότε άνοιξε πυρ εναντίον του. «Διαφωνώ με την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκαθαρίζονται», φέρεται να ισχυρίστηκε ο Γιουράι Τσιντούλα.

