Σλοβακία: Ο δράστης πυροβόλησε ζωτικά όργανα, λέει βουλευτής του Ρόμπερτ Φίτσο

Από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης βρίσκεται στο χειρουργείο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο 71χρονος λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, έχοντας πλήρως τις αισθήσεις του σύμφωνα με το Reuters και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, επειδή η διακομιδή του στην Μπρατισλάβα θα έπαιρνε πολλή ώρα. Αξιωματούχος του κόμματος Smer του Φίτσο επιβεβαίωσε στον Guardian ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιά και μπήκε στο χειρουργείο.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4