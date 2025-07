Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη μάνατζερ και φίλη της Κέιτλιν Τζένερ, Σοφία Χάτσινς.

Η Χάτσινς σκοτώθηκε όταν το τετράτροχο όχημα που οδηγούσε, μια «γουρούνα», χτύπησε στον προφυλακτήρα διερχόμενου αυτοκινήτου.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης 2 Ιουλίου, στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το ΤΜΖ επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας και της οικογένειας της Χάτσινς.

Η Χάτσινς οδηγούσε τη «γουρούνα» σε έναν δρόμο κοντά στο σπίτι της Κέιτλιν Τζένερ στο Μαλιμπού όταν προσέκρουσε στον προφυλακτήρα άλλου οχήματος που είχε δύο επιβάτες. Από τη σύγκρουση, έπεσε σε μια χαράδρα από ύψος 350 ποδιών (περίπου 106 μέτρων).

Σημειώνεται πως οι δύο επιβάτες του άλλου οχήματος δεν τραυματίστηκαν.

Η Χάτσινς διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος και διευθύντρια του Ιδρύματος Κέιτλιν Τζένερ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2015, λίγο μετά την ανακοίνωση της φυλομετάβασης της Τζένερ.

Οι δυο γυναίκες «γρήγορα δέθηκαν με τη Χάτσινς να επαινεί την Τζένερ που την ώθησε να εξελιχθεί». Επίσης, η 29χρονη συμμετείχε στη σειρά ντοκιμαντέρ του E! «I Am Cait».

«Έχουμε τόσα πολλά κοινά. Βλέπουμε τον κόσμο τόσο παρόμοια και είμαστε και οι δύο τόσο ταιριαστοί άνθρωποι επειδή προκαλούμε η μία την άλλη ώστε να αναπτυχθεί», είχε αναφέρει στο παρελθόν η Χάτσινς, αναφερόμενη στη γνωριμία και την σχέση τους σε συνέντευξή της στο The Hidden Truth.

«Με προκαλεί με τόσους πολλούς τρόπους, μου έχει επιτρέψει να εξελιχθώ με τόσους πολλούς τρόπους και ελπίζω να την προκαλέσω κι εγώ να εξελιχθεί και νομίζω ότι επειδή μοιραζόμαστε τόσα πολλά, είναι απλώς ένας υπέροχος συνδυασμός, μια υπέροχη συνεργασία».

