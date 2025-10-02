ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ

Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες Facebook Twitter
Ένας αστυνομικός καυχιόταν για το πόσο του άρεσε να παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα με τη βία και μιλούσε για το πώς μπορούσε να σπάσει τους τένοντες των δακτύλων των υπόπτων / φωτ.: BBC
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Σοκαριστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως από την εκπομπή Panorama του BBC, που κατέγραψε εν ενεργεία αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να εκφράζουν ακραίες ρατσιστικές απόψεις, να χλευάζουν καταγγελίες για βιασμό και να περιγράφουν περιστατικά υπερβολικής βίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μυστικά μέσα στο αστυνομικό τμήμα Charing Cross στο κεντρικό Λονδίνο, γνωστό ήδη από προηγούμενες καταγγελίες για σεξισμό και εκφοβισμό. Ο δημοσιογράφος Rory Bibb εργάστηκε επί επτά μήνες ως υπάλληλος κράτησης, καταγράφοντας δεκάδες ώρες ντοκουμέντων.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων δηλώσεων, αστυνομικοί έκαναν προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια σε γυναίκες συναδέλφους, αποκαλούσαν μουσουλμάνους «πρόβλημα» και υποστήριζαν ότι μετανάστες θα έπρεπε «να δεχτούν σφαίρα στο κεφάλι».

Ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Sir Mark Rowley διέταξε την άμεση απομάκρυνση οκτώ αστυνομικών και ενός υπαλλήλου, ενώ χαρακτήρισε τις πράξεις «ντροπιαστικές» και «αντίθετες με τις αξίες του σώματος».

Μια κουλτούρα βίας και μισογυνισμού

Η υπόθεση προκαλεί νέα ανησυχία για τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα στη Met, που είχε ήδη κατηγορηθεί για θεσμικό ρατσισμό και μισογυνισμό μετά τη δολοφονία της Sarah Everard το 2021.

Ειδικοί που είδαν το υλικό μίλησαν για «τρομακτικό» επίπεδο μισογυνισμού και για αστυνομικούς που «χαίρονται στη χρήση βίας» και στη βεβαιότητα ότι οι συνάδελφοί τους δεν θα καταγγείλουν τα περιστατικά.

Το αστυνομικό τμήμα Charing Cross είχε τεθεί υπό έλεγχο ήδη πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά οι νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει.

Ο Sir Mark Rowley ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.400 αστυνομικοί και υπάλληλοι έχουν απομακρυνθεί από το 2022 για παραβίαση κανόνων, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη εκκαθάριση στην ιστορία του σώματος».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να παύσει άμεσα την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της Fed, κατηγορώντας την ότι είχε καταθέσει παραπλανητικά στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε στεγαστικό δάνειο
LIFO NEWSROOM
«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Διεθνή / «Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Η οικογένεια Αλ-Θάνι έχει συγκεντρώσει τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο ξεπερνώντας σε ιδιοκτησία το ατομικό απόθεμα του βασιλιά - Τελευταίες νομικές εξελίξεις και δημόσια συζήτηση φέρνουν το ζήτημα στο προσκήνιο
LIFO NEWSROOM
«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
 
 