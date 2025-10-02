Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ

Ένας αστυνομικός καυχιόταν για το πόσο του άρεσε να παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα με τη βία και μιλούσε για το πώς μπορούσε να σπάσει τους τένοντες των δακτύλων των υπόπτων / φωτ.: BBC

Σοκαριστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως από την εκπομπή Panorama του BBC, που κατέγραψε εν ενεργεία αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να εκφράζουν ακραίες ρατσιστικές απόψεις, να χλευάζουν καταγγελίες για βιασμό και να περιγράφουν περιστατικά υπερβολικής βίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μυστικά μέσα στο αστυνομικό τμήμα Charing Cross στο κεντρικό Λονδίνο, γνωστό ήδη από προηγούμενες καταγγελίες για σεξισμό και εκφοβισμό. Ο δημοσιογράφος Rory Bibb εργάστηκε επί επτά μήνες ως υπάλληλος κράτησης, καταγράφοντας δεκάδες ώρες ντοκουμέντων.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων δηλώσεων, αστυνομικοί έκαναν προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια σε γυναίκες συναδέλφους, αποκαλούσαν μουσουλμάνους «πρόβλημα» και υποστήριζαν ότι μετανάστες θα έπρεπε «να δεχτούν σφαίρα στο κεφάλι».

Ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Sir Mark Rowley διέταξε την άμεση απομάκρυνση οκτώ αστυνομικών και ενός υπαλλήλου, ενώ χαρακτήρισε τις πράξεις «ντροπιαστικές» και «αντίθετες με τις αξίες του σώματος».

Μια κουλτούρα βίας και μισογυνισμού

Η υπόθεση προκαλεί νέα ανησυχία για τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα στη Met, που είχε ήδη κατηγορηθεί για θεσμικό ρατσισμό και μισογυνισμό μετά τη δολοφονία της Sarah Everard το 2021.

Ειδικοί που είδαν το υλικό μίλησαν για «τρομακτικό» επίπεδο μισογυνισμού και για αστυνομικούς που «χαίρονται στη χρήση βίας» και στη βεβαιότητα ότι οι συνάδελφοί τους δεν θα καταγγείλουν τα περιστατικά.

Το αστυνομικό τμήμα Charing Cross είχε τεθεί υπό έλεγχο ήδη πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά οι νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει.

Ο Sir Mark Rowley ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.400 αστυνομικοί και υπάλληλοι έχουν απομακρυνθεί από το 2022 για παραβίαση κανόνων, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη εκκαθάριση στην ιστορία του σώματος».

Με πληροφορίες από BBC