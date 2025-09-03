ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Βρετανία: Η αστυνομία ζητά αναθεώρηση του νόμου μετά τη σύλληψη του Graham Linehan για τρανσφοβία

Η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει έντονη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου και τα όρια της διαδικτυακής ρητορικής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανία: Η αστυνομία ζητά αναθεώρηση του νόμου μετά τη σύλληψη του Graham Linehan για τρανσφοβία Facebook Twitter
0

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αρνήθηκε να βάλει τέλος στην έρευνα εις βάρος του σεναριογράφου Graham Linehan για αναρτήσεις του σχετικά με τα τρανς ζητήματα, αλλά παραδέχθηκε ότι ο νόμος βάσει του οποίου συνελήφθη χρειάζεται επειγόντως αναθεώρηση.

Ο αρχηγός της Met, Σερ Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αστυνομικοί δεν θα έπρεπε να «αστυνομεύουν τις τοξικές διαμάχες των πολιτισμικών πολέμων» και τόνισε ότι οι αξιωματικοί βρίσκονται σε μια «αδύνατη θέση» εξαιτίας της ασαφούς νομοθεσίας που έχουν κληροδοτήσει διαδοχικές κυβερνήσεις.

Ο Linehan, 57 ετών, γνωστός ως συν-σεναριογράφος της κωμικής σειράς Father Ted, συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Χίθροου μετά την άφιξή του από τις ΗΠΑ. Πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον ενημέρωσαν ότι κρατείται για «υποκίνηση βίας» μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αναρτήσεις του Απριλίου θεωρήθηκε ότι παραβίαζαν τον Public Order Act, αφού φέρονταν να εμπεριέχουν απειλή χρήσης βίας κατά μέλους «προστατευόμενης ομάδας». Ο Linehan μετέφερε ότι πρόκειται για σχόλια με αφορμή την παρουσία «τρανς-ταυτοποιημένου άνδρα» σε χώρο αποκλειστικά για γυναίκες.

Μετά την προσαγωγή του σε αστυνομικό τμήμα, η υγεία του επιδεινώθηκε. Οι γιατροί μέτρησαν την αρτηριακή του πίεση «σε επίπεδα εγκεφαλικού», με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι αναγνώρισε τις επικρίσεις που προκάλεσε η υπόθεση και σε εκτενή δήλωσή του τόνισε ότι το πρόβλημα είναι νομικό και όχι επιχειρησιακό:

«Η απόφαση για τη σύλληψη λήφθηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι ακόμη και μια φράση που περιλαμβάνει απειλή για ξυλοδαρμό σε άτομο προερχόμενο από προστατευόμενη ομάδα μπορεί να συνιστά αδίκημα. Οι περισσότεροι λογικοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι πραγματικές απειλές βίας πρέπει να ερευνώνται. Αλλά σε πιο αμφίβολες περιπτώσεις, η αστυνομία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος».

Ο επικεφαλής της Met πρόσθεσε ότι θα προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλαγές στον νόμο, ώστε οι αρχές να μπορούν να επικεντρώνονται σε υποθέσεις που δημιουργούν πραγματικό κίνδυνο βίας και όχι σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις στο διαδίκτυο. Μέχρι τότε, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί αυστηρότερο «φίλτρο» για το ποιες υποθέσεις προχωρούν.

Στον εισαγγελέα η υπόθεση

Ο Guardian μετέδωσε ότι η Met βρίσκεται ήδη σε επαφή με την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS), που θα αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Linehan, σε ανάρτησή του στο Substack, χαρακτήρισε την εμπειρία «εφιαλτική» και κατήγγειλε ότι αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας για τις απόψεις του. «Το να με περιμένουν ένοπλοι αστυνομικοί για tweets είναι τρέλα», έγραψε.

Η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει έντονη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου και τα όρια της διαδικτυακής ρητορικής. Ενώ ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς χαιρέτισαν την αυστηρή στάση της αστυνομίας, αρκετοί σχολιαστές και πολιτικοί κατηγόρησαν τις αρχές για «ποινικοποίηση της γνώμης».

Ο Ρόουλι κατέληξε: «Η αστυνομία πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στους δρόμους και στη σοβαρή βία. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται καθαρότερη νομοθεσία και κοινή λογική».

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
 
 