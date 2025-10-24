Σχεδόν 4.400 άνθρωποι κακοποιήθηκαν από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με ομάδα θυμάτων

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί από Καθολικούς ιερείς στην Ιταλία σε περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί, ισχυρίστηκε σήμερα ομάδα θυμάτων, ασκώντας πίεσης στους επισκόπους να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Ο ανεπίσημος απολογισμός της «Rete l'Abuso», της μεγαλύτερης ομάδας θυμάτων κακοποίησης σε εκκλησίες στην Ιταλία, βασίζεται σε μαρτυρίες, δικαστικές πηγές και υποθέσεις που αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ο ιδρυτής της ένωσης Francesco Zanardi.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από το Βατικανό / EPA

Ιταλία: Απροσδιόριστα χρονικά οι περιπτώσεις κακοποίησης

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι η οργάνωση δεν ανέφερε πόσο παλιά συνέβησαν οι καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων (CEI), η οποία επικρίθηκε από την «επιτροπή προστασίας παιδιών του Βατικανού», την περασμένη εβδομάδα, δεν σχολίασε τα ευρήματα, δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters. Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία έχει συγκλονιστεί εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδόφιλους ιερείς και την συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, αλλά οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιταλία ήταν λιγότερο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, σχολιάζει σχετικά το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο νέος Πάπας Λέων, ο οποίος συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, είπε στους νεότερους επισκόπους της Εκκλησίας να μην κρύβουν τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, έθεσε την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα της 12ετούς παπικής του θητείας, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ιταλία: Τι αναφέρει η σχετική έκθεση

Στη σχετική έκθεση για το θέμα, που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού ανέφερε ότι μόνο 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει. Η Rete l'Abuso ανέφερε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης, μερικές με πολλαπλά θύματα, συμπεριλαμβανομένων 1.106 που φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε μοναχές, καθηγητές θρησκευτικών, εθελοντές, εκπαιδευτικούς και προσκόπους.

Η έκθεσή της περιείχε περιπτώσεις που σχετίζονταν με 4.625 θύματα, ή επιζώντες, όπως τους αποκαλεί η ένωση, συμπεριλαμβανομένων 4.395 κακοποιημένων από ιερείς.

Η έκθεση ανέφερε ότι 4.451 από τους επιζώντες ήταν κάτω των 18 ετών και ένας σχεδόν εξίσου μεγάλος αριθμός, 4.108, ήταν άνδρες, δήλωσε η Rete l'Abuso, προσθέτοντας ότι πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters

