ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Εγκληματολόγος του Cambridge εξηγεί πώς οι άνδρες κακοποιητές χρησιμοποιούν την αγάπη ως όπλο ελέγχου

Πριν εμφανιστεί το πρώτο σημάδι βίας, έχει ήδη στηθεί η ψυχολογική «παγίδα» - Η έρευνα που δείχνει την «προετοιμασία» των κακοποιητών για να δημιουργήσουν «δεσμούς τραύματος»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εγκληματολόγος του Cambridge εξηγεί πώς οι άνδρες κακοποιητές χρησιμοποιούν την αγάπη ως όπλο ελέγχου Facebook Twitter
«Τα μοτίβα χειραγώγησης και εξαναγκασμού ήταν τόσο όμοια, που ήταν σαν όλες αυτές οι γυναίκες να μιλούσαν για τον ίδιο άνδρα» - Νέα έρευνα για τη βία στο Cambridge / Φωτ.: Unsplash
0

Νέα μελέτη που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο του Cambridge έδειξε πώς οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας δημιουργούν «δεσμούς τραύματος» με τα θύματά τους πριν ξεκινήσουν να τους ασκούν τη βία.

Ως «δεσμός τραύματος» ορίζεται ένας ισχυρός συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ θύματος και θύτη σε σχέσεις όπου η κακοποίηση συνδυάζεται με περιστασιακές πράξεις στοργής, δημιουργώντας έναν κύκλο έντασης και επαναπροσέγγισης.

Πριν προβούν σε σωματική βία, οι δράστες ενδοοικογενειακής κακοποίησης χρησιμοποιούν το δίπολο έντονης στοργής και συναισθηματικής σκληρότητας, συνοδευόμενο συχνά από διηγήσεις για τα δικά τους παιδικά τραύματα, ώστε να δημιουργήσουν μια βαθιά ψυχολογική εξάρτηση στα θύματά τους – μια κατάσταση που πολλές γυναίκες περιγράφουν ως «εθισμό».

Μια νέα μελέτη από εγκληματολόγο του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκαλύπτει ένα τακτικό «εγχειρίδιο» που χρησιμοποιούν άνδρες κακοποιητές για να δημιουργήσουν έναν «δεσμό τραύματος»: μια σχέση βασισμένη σε κύκλους απειλής και ανακούφισης, που κάνει τα θύματα να νιώθουν απελπισμένα για την αποδοχή του θύτη.

Ενώ ο δεσμός αυτός θεωρείται συνήθως αντίδραση στο βίωμα του τραύματος, η ερευνήτρια Mags Lesiak υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα κατασκευάζεται σκόπιμα από τον θύτη, μέσω στρατηγικών μεθόδων ελέγχου πολύ πριν υπάρξουν ορατά σημάδια βίας.

Κατά συνέπεια, λέει η Lesiak, οι προσεγγίσεις αποκατάστασης που βασίζονται στη θεωρία της συν-εξάρτησης (codependency) «μεταθέτουν την ευθύνη στα θύματα», αγνοώντας τη «σκόπιμη πλύση εγκεφάλου» που εφαρμόζουν οι θύτες.

Η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Violence Against Women, βασίζεται σε εκτενείς συνεντεύξεις με δεκαοκτώ γυναίκες που είχαν υποστεί επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία στις σχέσεις τους.

Για να διερευνήσει τις ρίζες της συναισθηματικής προσκόλλησης πέρα από την «αιχμαλωσία» (όπως η απειλή βίας, ο κοινός χώρος, ύπαρξη παιδιών ή οικονομικά ζητήματα), η Lesiak επέλεξε γυναίκες που ήταν οικονομικά ανεξάρτητες και συχνά δεν ζούσαν με τον δράστη κατά τη διάρκεια της σχέσης.

Οι σχέσεις τους είχαν τελειώσει με ασφάλεια, ωστόσο οι περισσότερες γυναίκες ένιωθαν ακόμη μια ανεξήγητη επιθυμία να επιστρέψουν στον κακοποιητή – κάτι που και οι ίδιες δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Ανάμεσά τους υπήρχαν ιατροί, μια οδοντίατρος, μια καθηγήτρια φυσικών επιστημών και μια σεφ.

«Τα μοτίβα χειραγώγησης, καλλιέργειας εμπιστοσύνης και εξαναγκασμού ήταν τόσο όμοια, που ήταν σαν όλες αυτές οι γυναίκες να μιλούσαν για τον ίδιο άνδρα», λέει η Lesiak, υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Cambridge.

 

«Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο προφίλ δράστη. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές για να κατασκευαστεί -και στη συνέχεια να “οπλοποιηθεί”- η αγάπη, ώστε να δημιουργηθεί μια μορφή ψυχολογικής αιχμαλωσίας. Όπως έδειξαν οι περιπτώσεις της μελέτης, μπορεί να κρατά τις γυναίκες δεμένες με τον δράστη ακόμη και χωρίς σωματικό ή οικονομικό καταναγκασμό».

«Η συναισθηματική προσκόλληση ενός θύματος σε έναν κακοποιητή δεν είναι παθητική αντίδραση στο τραύμα, αλλά το αποτέλεσμα σκόπιμης πλύσης εγκεφάλου από τον δράστη», πρόσθεσε η ερευνήτρια.

«Οι ψυχολογικές τακτικές των κακοποιητών συχνά επισκιάζονται από ιδέες περί συν-εξάρτησης, που υπονοούν ότι το θύμα φέρει μερίδιο ευθύνης λόγω κάποιου “χαλασμένου” ή μαζοχιστικού στοιχείου μέσα του. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά την παθολογία του θύματος, αλλά τη στρατηγική του δράστη».

Κοινό στοιχείο στις μαρτυρίες «ο διπρόσωπος σύντροφος ψυχής»

Η Lesiak εντόπισε τρεις βασικές θεματικές που επαναλαμβάνονταν στις μαρτυρίες. Κοινό στοιχείο σε όλες ήταν αυτό που ονόμασε «ο διπρόσωπος σύντροφος ψυχής» (two-faced soulmate).

Οι κακοποιητές εμφανίζονταν γοητευτικοί και αφοσιωμένοι στην αρχή, συχνά δείχνοντας έντονη τρυφερότητα. Αυτή η συμπεριφορά όμως μετατρεπόταν σταδιακά σε σκληρότητα, λεκτική βία και -μήνες αργότερα- συχνά σωματική κακοποίηση, που εναλλασσόταν απρόβλεπτα με στιγμές στοργής και τρυφερότητας.

«Πολλές γυναίκες περιέγραψαν το κλασικό love-bombing (έκρηξη αγάπης) στα πρώτα στάδια. Μερικές μίλησαν για τέτοια ευτυχία στην αρχή, που άλλες, υγιείς σχέσεις στη συνέχεια έμοιαζαν χλωμές μπροστά της».

Οι σχέσεις ξεκινούσαν με μαγεία και γοητεία, αλλά η επόμενη κακοποιητική συμπεριφορά ήταν τόσο αποπροσανατολιστική, που τα θύματα πάλευαν να διατηρήσουν την εικόνα του «παλιού καλού συντρόφου».

Η εκμετάλλευση του κοινού τραύματος

Όλες οι γυναίκες της μελέτης ανέφεραν τραυματικά βιώματα παιδικής ηλικίας, από συναισθηματικά απόμακρους γονείς μέχρι σεξουαλική κακοποίηση. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν αυτό το γεγονός, παρουσιάζοντας και οι ίδιοι «τραυματικές» εμπειρίες, ώστε να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο αίσθημα κοινής εμπιστοσύνης και οικειότητας.

Αργότερα, αυτό το προσωπικό μοίρασμα γινόταν εργαλείο ελέγχου και ταπείνωσης: οι δράστες το χρησιμοποιούσαν

  • είτε για να υποβαθμίσουν τη σύντροφο («ποιος υπέφερε περισσότερο»)
  • είτε για να την κοροϊδέψουν μπροστά σε άλλους.

«Όλοι οι δράστες ιδιοποιήθηκαν την έννοια της κοινής θεραπείας μέσω τραύματος, για να δικαιολογήσουν την κακοποίησή τους, να καλλιεργήσουν εξάρτηση και να θολώσουν τα όρια της ευθύνης τους», εξηγεί η Lesiak.

Ο «εθισμός» στον κακοποιητή

Όταν οι γυναίκες ρωτήθηκαν πώς ένιωθαν για τους πρώην συντρόφους τους, οι περισσότερες παρομοίασαν τη σχέση τους με εθισμό -μερικές μάλιστα συνέκριναν το συναίσθημα με χρήση σκληρών ναρκωτικών.

Τρεις συμμετέχουσες μετακόμισαν σε άλλες πόλεις για να μειώσουν την πιθανότητα να ξαναέρθουν σε επαφή με τον κακοποιητή τους.

«Οι δράστες φροντίζουν οι σύντροφοί τους να βιώνουν ευφορικά “ανεβάσματα” και απελπιστικές πτώσεις», σημειώνει η Lesiak. «Δημιουργούν ένα ψυχολογικό σύστημα ανταμοιβής που λειτουργεί όπως ένας κουλοχέρης: απρόβλεπτες νίκες, ξαφνικές απώλειες και συνεχής αυτομομφή».

Προτάσεις της έρευνας

Η Lesiak υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αστυνομικών και επαγγελματιών πρώτης γραμμής πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση μη σωματικών μορφών εγκλωβισμού, όπως το προφίλ του «διπρόσωπου συντρόφου ψυχής», ως ενδείξεις εξαναγκαστικού ελέγχου (coercive control).

«Όλοι οι ανθρώπινοι δεσμοί περιλαμβάνουν φροντίδα, επιμονή και μερικές φορές πόνο», λέει. «Όταν όμως συνδυάζονται κύκλοι στοργής και σκληρότητας με την εκμετάλλευση κοινών τραυμάτων, οι κακοποιητές δημιουργούν έναν δεσμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο ελέγχου». Όπως περιέγραψε μία συμμετέχουσα, η “Άννα”: «Αυτή η γνωστική ασυμφωνία -τα δύο αντιφατικά συναισθήματα στο μυαλό σου. Ξέρεις στην αρχή ότι φεύγεις, αλλά συνεχίζεις να επιστρέφεις, γιατί όταν απομακρυνθείς, θα σου δώσουν όλα όσα ήθελες».

Η έρευνα της Lesiak αποκαλύπτει ότι οι δεσμοί τραύματος δεν είναι αποτέλεσμα παθητικής ψυχολογικής αντίδρασης του θύματος, αλλά προϊόν σκόπιμης, μεθοδικής χειραγώγησης από τους δράστες. Μέσω κύκλων στοργής και κακοποίησης, προσωπικών εξομολογήσεων και εκμετάλλευσης του τραύματος, οι κακοποιητές δημιουργούν εξάρτηση, διαλύουν την κρίση του θύματος και καθιστούν τη διαφυγή ψυχολογικά δυσβάσταχτη – ακόμη και όταν η βία δεν είναι πια παρούσα.

Με πληροφορίες από Cambridge University

 
 
Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βρετανοί ψυχολόγοι: Οι γονείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό

Τech & Science / Βρετανοί ψυχολόγοι: Οι γονείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό

Αθλητικοί ψυχολόγοι στη Βρετανία προειδοποιούν: οι φωνακλάδες και πιεστικοί γονείς είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα παιδιά που αθλούνται - Όταν η στήριξη γίνεται πίεση, το παιχνίδι χάνει το νόημά του
LIFO NEWSROOM
Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Τech & Science / Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων και η Colossal Biosciences στοχεύουν να φέρουν ξανά στη ζωή τον βόρειο λευκό ρινόκερο μέσα σε τέσσερα χρόνια, χρησιμοποιώντας γονιδιακή επεξεργασία και παρένθετες μητέρες
LIFO NEWSROOM
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΥΑΛΟ

Τech & Science / Παιχνίδια εγκεφάλου: Νέα μελέτη δείχνει πώς «ξυπνούν» τον νου και καθυστερούν τη γήρανση

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι συγκεκριμένα brain games, όπως αυτά του BrainHQ, μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο, επιβραδύνοντας τη γνωστική εξασθένηση και ενισχύοντας τη μνήμη και την προσοχή
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Τech & Science / Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι όσοι σταματούν το κάπνισμα στη μέση ηλικία μειώνουν στο μισό τη φθορά του εγκεφάλου και μέσα σε 10 χρόνια έχουν ίδιες πιθανότητες για άνοια με όσους δεν κάπνισαν ποτέ
LIFO NEWSROOM
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 150 φίλους

Τech & Science / Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 150 φίλους

Η θεωρία των 150 φίλων του Robin Dunbar δείχνει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιορίζει τον αριθμό των σταθερών κοινωνικών σχέσεων, ενώ η προσωπική επαφή παραμένει απαραίτητη ακόμη και στην ψηφιακή εποχή
LIFO NEWSROOM
 
 