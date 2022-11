Σφοδρή χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη- Δύο νεκροί, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 κομητείες

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη δυτική Νέα Υόρκη καθώς μία σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε το Μπάφαλο και άλλες περιοχές της πολιτείας με τεράστιο όγκο χιονιού.

Οι δύο θάνατοι ήταν «καρδιακά επεισόδια που σχετίζονταν με καταπόνηση κατά τη διάρκεια του φτυαρίσματος», δήλωσε ο Μαρκ Πόλονκαρζ, στέλεχος της κομητείας Έρι.

«Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και υπενθυμίζουμε σε όλους ότι αυτό το χιόνι είναι πολύ βαρύ και επικίνδυνο», πρόσθεσε.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε πως περισσότερα από 60 εκατοστά χιoνιού έπεσαν σε πολλά σημεία κατά μήκος της ανατολική πλευράς της λίμνης Έρι.

Σε ένα time lapse βίντεο απεικονίζεται η επίδραση που είχε η χιονοθύελλα στη λίμνη, καλύπτοντας σχεδόν ολοκληρωτικά μέρος της πόλης.

Τα σχολεία έκλεισαν. Οι σταθμοί Amtrak σε Buffalo, Niagara Falls και Depew επίσης έκλεισαν και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας ενώ πολλές πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπάφαλο Νιαγάρα ακυρώθηκαν.

Η χειρότερη χιονόπτωση μέχρι στιγμής σημειώθηκε στα νότια της πόλης.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τμήματα της δυτικής Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων κατά μήκος των ανατολικών άκρων της λίμνης Έρι και της λίμνης Οντάριο.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλύπτει 11 κομητείες, με την κυκλοφορία των φορτηγών να έχει απαγορευτεί από ένα τμήμα της διαπολιτειακής οδού.

Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί το φαινόμενο.

Indian Falls New York. Saturday at 12:44 am. The snow was blowing around a little bit too but this was the best I have seen it come down since last night. Unfortunately, I was on the edge of the snow band since yesterday. I love snow storms, I want it all or nothing! haha. pic.twitter.com/t7AFuhtJux