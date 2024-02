Σφοδρή χιονοκαταιγίδα σαρώνει τις βορειοανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Μια σφοδρή χιονοκαταιγίδα που σαρώνει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ έχει προκαλέσει ήδη προβλήματα στις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών.

Από τη χιονοκαταιγίδα, έκλεισαν σχολεία, ενώ προκλήθηκε χάος στα αεροδρόμια. Οι αρχές απηύθυναν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα σε περισσότερους από 30 εκατ. άτομα, την ώρα που η χιονοκαταιγίδα σάρωσε τμήματα της περιοχής όπου το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 εκατοστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αμερικανική μεγαλούπολη αναμένεται να δεχτεί τουλάχιστον 17 εκατοστά χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κυκλοφορία στους δρόμους επικίνδυνη.

Σε άλλα τμήματα της περιοχής το ύψος του χιονιού που θα αναμένεται να πέσει, υπολογίζεται ότι θα φτάσει έως τα 30 εκατοστά προτού η καταιγίδα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στη Βοστώνη, το ύψος του χιονιού θα μπορούσε να αγγίξει τα 22 εκατοστά. Ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

On the ground in Queens keeping an eye on snow removal operations. @NYCSanitation plows are hitting the streets. If you don’t need to travel, stay off the roads and help "New York’s Strongest" get us through this storm. pic.twitter.com/6e3xp33dFu