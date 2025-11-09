Σεργκέι Λαβρόφ: Έτοιμος για συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο

Την πρόθεση και ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, εκδήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ρωσικά συμφέροντα. Άξιο αναφοράς είναι ότι το Κρεμλίνο την Παρασκευή διέψευσε εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει έρθει σε δυσμένεια από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την αναβολή των προσπαθειών για διοργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και άλλων διεθνών ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο αφότου το ρωσικό ΥΠΕΞ διαμήνυσε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία. Οι Financial Times επικαλέστηκαν πηγή που υποστήριξε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο συνέβαλε στην απόφαση της Ουάσιγκτον.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti. «Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Για αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι για δια ζώσης συναντήσεις όταν χρειάζεται», πρόσθεσε.

