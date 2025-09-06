ΔΙΕΘΝΗ
Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν με την αστυνομία μπροστά από τη φιλοσοφική σχολή και πέταξαν φωτοβολίδες, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης

Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
φωτ.: Getty
Η αστυνομία της Σερβίας χρησιμοποίησε την Παρασκευή δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε πανεπιστημιούπολη στο Νόβι Σαντ για να διαλύσει τους διαδηλωτές που ζητούσαν να διεξαχθεί πρόωρη ψηφοφορία, η οποία, όπως ελπίζουν, θα εκδιώξει τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

Το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πανεπιστημιούπολη του κρατικού πανεπιστημίου. Κρατούσαν πανό που έγραφαν «Δεν θέλουμε αποκλεισμούς, θέλουμε εκλογές» και «Οι φοιτητές έχουν ένα επείγον αίτημα: Προκήρυξη εκλογών».

Το πλήθος στη Σερβια φώναζε «Βούτσιτς φύγε».

Οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν με την αστυνομία μπροστά από τη φιλοσοφική σχολή και πέταξαν φωτοβολίδες, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να απωθήσει το πλήθος.

Οι πολύμηνες διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένων των αποκλεισμών των κρατικών πανεπιστημίων, που προκλήθηκαν από το θάνατο 16 ανθρώπων τον περασμένο Νοέμβριο, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού, έχουν ταρακουνήσει τον Βούτσιτς και το κόμμα του SNS.

Οι διαμαρτυρίες ήταν κυρίως ειρηνικές μέχρι τις 13 Αυγούστου, όταν δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις.

Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τη διαφθορά για την καταστροφή του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ και ζητούν πρόωρες εκλογές με την ελπίδα να εκδιώξουν τον Βούτσιτς και το κόμμα του.

Φοιτητές, ομάδες της αντιπολίτευσης και παρατηρητές κατά της διαφθοράς έχουν κατηγορήσει τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα, χρήση βίας κατά πολιτικών αντιπάλων και καταστολή των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης - ισχυρισμούς που αρνούνται.

"Η λύση είναι να προκηρυχθούν εκλογές", δήλωσε ο Nebojsa Korac, ένας από τους διαδηλωτές.

"Από την πλευρά μας, θέλουμε να επικρατήσει η ειρήνη και η δημοκρατία και οι πολιτικοί θεσμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές, και αυτή θα είναι η λύση, διότι η κυβέρνηση θα αλλάξει".

Με πληροφορίες από CNN

