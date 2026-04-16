Σενεγάλη: Πρώτη καταδίκη με τον νέο αντί-ΛΟΑΤΚΙ νόμο - Έξι χρόνια φυλάκισης σε 24χρονο

Δικαστήριο στη Σενεγάλη επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι ετών και πρόστιμο περίπου 3.300 δολαρίων σε έναν 24χρονο άνδρα, στην πρώτη καταδίκη μετά την ψήφιση του νέου, αυστηρότερου νόμου που ποινικοποιεί τις ομόφυλες σχέσεις.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 10 Απριλίου στην περιοχή Πικίν-Γκεντιαγουάι, προάστιο της πρωτεύουσας Ντακάρ. Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για «πράξεις ενάντια στη φύση και δημόσια προσβολή της αιδούς», ενώ είχε συλληφθεί νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική του πόσο άμεσα άρχισε να εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία στη χώρα της δυτικής Αφρικής.

A Senegal court has sentenced a man to 6 years in jail for consensual same-sex acts, the first conviction under the new law.



This prison sentence is unlawful under international law. Senegal is bound by treaty obligations that protect every person’s right to dignity, privacy… pic.twitter.com/pfMrPopYlw — Human Rights Watch (@hrw) April 15, 2026

Σενεγάλη: «Κλίμα συνεχούς φόβου»

Σύμφωνα με τη Human Rights Watch, η αυστηροποίηση του νόμου έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον «συνεχούς φόβου» για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη χώρα.

Ενδεικτικά, η ερευνήτρια Λαρίσα Κοζουέ ανέφερε ότι οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί, καθώς πλέον «υπάρχει σαφής στήριξη από τον κρατικό μηχανισμό». Όπως τόνισε, η ποινικοποίηση της σεξουαλικής ταυτότητας ή της έκφρασης φύλου παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ισότητα και η μη διάκριση.

Σε ό,τι αφορά στα του νέου ομοφοβικού νόμου, ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα από την Εθνοσυνέλευση και υπογράφηκε από τον πρόεδρο Bassirou Diomaye Faye.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον διπλασιασμό της μέγιστης ποινής για ομόφυλες σχέσεις από 5 σε 10 χρόνια φυλάκισης και ποινές 3 έως 7 ετών για «προώθηση» ή «χρηματοδότηση» της ομοφυλοφιλίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, η ταχύτητα εφαρμογής του νόμου ενισχύει τις ανησυχίες οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Senegal’s🇸🇳 President Bassirou Diomaye Faye has signed into law a controversial bill that doubles prison terms for same-sex relations to a maximum of 10 years, marking one of the most stringent legal shifts on LGBTQ+ rights in West Africa. pic.twitter.com/nyya98579Q — Business Insider Africa (@BusInsiderSSA) April 2, 2026

Σενεγάλη: Μια ήδη δύσκολη πραγματικότητα

Η Σενεγάλη είχε ήδη ποινικοποιήσει τις ομόφυλες σχέσεις μέσω διατάξεων περί «παρά φύσιν πράξεων».

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, εδώ και χρόνια, συλλαμβάνονται, πέφτουν θύματα δημόσιου διασυρμού, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά βίας από όχλους την ώρα που το κοινωνικό στίγμα παραμένει έντονο.

Ο νέος νόμος φαίνεται να ενισχύει αυτό το πλαίσιο, δίνοντας στα κρατικά όργανα μεγαλύτερη δυνατότητα επιβολής αυστηρών ποινών.

Με πληροφορίες από Associated Press, Pink News