ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σεισμός τώρα 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Οι πρώτες πληροφορίες για τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Facebook Twitter
Σεισμός στην Τουρκία / Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο
0

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Σινδργκί του Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών AFAD.

Ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία σημειώθηκε στις 10:06 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα, 09:06 ώρα Ελλάδος), σε εστιακό βάθος 6,97 χιλιομέτρων, και έγινε αισθητός και σε άλλες επαρχίες της δυτικής Τουρκίας.

Σεισμός τώρα στην Τουρκία: Η ανάρτηση Γερλικάγια

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του ότι οι ομάδες της AFAD και οι εμπλεκόμενοι φορείς ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα ή ζημιές.

«Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στους πολίτες μας που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας από κάθε καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή μεγάλες υλικές ζημιές, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / ΗΠΑ: Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους

Μετά από δύο ημέρες έντονων φαινομένων, η αμερικάνικη ΕΜΥ προειδοποιεί για 10 έως 20 εκατοστά βροχής - Ανησυχητική η κατάσταση στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου
LIFO NEWSROOM
Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή / Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Τόμας Μαρκλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες - Εξέφρασε την επιθυμία να συμφιλιωθεί με την κόρη του αλλά και να γνωρίσει τα εγγόνια του πριν φύγει από τη ζωή
LIFO NEWSROOM
 
 