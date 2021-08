Δραματική αύξηση στον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών σημειώνεται στην Αϊτή, έπειτα από τον φονικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο τη νοτιοδυτική χώρα.

Όπως αναφέρουν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας της χώρας της Καραϊβικής, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 1.419, ενώ περισσότερα από 6.900 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, από τον φονικό σεισμό καταστράφηκαν τουλάχιστον 37.000 σπίτια.

