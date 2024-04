Σεισμός στην Ταϊβάν: Πάνω από 1.000 οι τραυματίες - Ξεπέρασαν τους 300 οι μετασεισμοί

Οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν περισσότερους από 100 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε περιοχές εξόρυξης και σε ένα εθνικό πάρκο μετά τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων δεκαετιών που έπληξε την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.050 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια.

Οι προσπάθειες έρευνας γύρω από τη χειρότερα πληγείσα πόλη Χουαλιέν στην ανατολική ακτή παρεμποδίστηκαν από περισσότερους από 300 μετασεισμούς που καταγράφηκαν μετά από τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ανακοίνωσε η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA). Περισσότερoi προβλέπονται για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, με μεγέθη μεταξύ 6,5 και 7.

Intense dashcam video of the Taiwan Earthquake. pic.twitter.com/YO2vegIiYO

Επίσης χθες εντοπίστηκαν 24 από τους σχεδόν 50 εργαζόμενους σε ξενοδοχείο οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Taroko National Park. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η ομάδα είχε παγιδευτεί σε έναν αυτοκινητόδρομο που περνά πάνω από φαράγγι και ο οποίος συνδέει την πόλη Χουάλιεν με τις δυτικές ακτές της Ταϊβάν. Εικόνες από drone δείχνουν κάποιους από τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο, μαζί με άλλους ανθρώπους, να κουνούν τα χέρια από την άκρη του δρόμου. Ακόμη μία ομάδα 26 εργαζομένων έχει επίσης εντοπιστεί, πρόσθεσε η πυροσβεστική. Στο μεταξύ βίντεο που δημοσιεύθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων διάσωσης της Ταϊβάν δείχνει ελικόπτερο να πραγματοποιεί χθες δύο πτήσεις για να διασώσει έξι εργαζόμενους παγιδευμένους σε λατομείο γύψου στην κομητεία Χουάλιεν, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

#Tsunami #Taiwan #earthquake These lucky drivers managed to escape from a landslide after the #earthquake in Taiwan . pic.twitter.com/PBnZourXXT