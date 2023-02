Σε συναγερμό η Νέα Ζηλανδία λόγω του κυκλώνα Γκαμπριέλ: Κλειστά σχολεία, ακυρώνονται πτήσεις

Τα σχολεία σε όλο το Όκλαντ θα κλείσουν από τη Δευτέρα, καθώς η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας προετοιμάζεται για την άφιξη του κυκλώνα Γκαμπριέλ, όπως γίνεται γνωστό από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περισσότερα από 36 σχολεία και πανεπιστήμια θα κλείσουν τις πόρτες τους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη εντολή από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το Radio New Zealand, ενώ το δίκτυο λεωφορείων InterCity θα μειώσει, επίσης, τα δρομολόγιά του.

Εν τω μεταξύ, με τη Γκαμπριέλ να πλησιάζει, η Air New Zealand δήλωσε ότι ακύρωσε πολλές διεθνείς πτήσεις για τη Δευτέρα, καθώς και πτήσεις προς την Τασμανία και τα νησιά του Ειρηνικού, καθώς και εσωτερικές πτήσεις από και προς το Όκλαντ, ανέφερε το Reuters.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς κάλεσε τους κατοίκους του Όκλαντ να ελαχιστοποιήσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, προτρέποντας, όσους μπορούν, να εργαστούν από το σπίτι.

«Αναμένουμε ότι θα έχουμε κακοκαιρία, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι είστε προετοιμασμένοι, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις προετοιμασίες σας, αν πρέπει να μείνετε στο σπίτι σας για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν πρέπει να το εκκενώσετε» δήλωσε ο Χίπκινς στους δημοσιογράφους.

Μετά τις προειδοποιήσεις, καταγραφθήκαν ουρές πολιτών σε καταστήματα προμήθειας πρώτων ειδών, που έσπευσαν να αγοράσουν τα απαραίτητα.

