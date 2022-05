Σαρώνει το Top Gun: Maverick -Για πρώτη φορά φιλμ του Τομ Κρουζ ξεπερνά τα 100 εκατ. $ το πρώτο σαββατοκύριακο

Ο Τομ Κρουζ επέστρεψε ως Πιτ Μίτσελ στο νέο Top Gun και για πρώτη πρώτη φορά βλέπει ταινία του να σπάει το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων στο box office, το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής.

Τις πρώτες τρεις ημέρες του στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, το Top Gun: Maverick σημειώσε εισπράξεις 124 εκατ. δολαρίων από τα εισιτήρια, όπως ανακοίνωσε η Paramount Pictures.

Παγκοσμίως, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 248 εκατομμύρια δολάρια (230 εκατομμύρια ευρώ).

«Είναι φανταστικό», δήλωσε ο Κρις Άρονσον, στέλεχος της Paramount φανερά ενθουσιασμένο από τα νούμερα. «Είμαι χαρούμενος για όλους. Είμαι χαρούμενος για την εταιρεία, για τον Τομ, για τους δημιουργούς της ταινίας», πρόσθεσε.

Το Top Gun έκανε το καλύτερο άνοιγμα ταινίας χωρίς υπερήρωες από την αρχή της πανδημίας, πίσω από το «Spider-Man: No Way Home» (260 εκατ.), το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187 εκατ.) και το The «Batman» (134 εκατ.).

Η Μπέκα Μόναχαν, εμπορική διευθύντρια του Official Charts Company είπε ότι ήταν «φανταστικό να βλέπεις τον Τομ Κρουζ να επιστρέφει στους ουρανούς ξανά μετά από 36 χρόνια».

Οι κριτικοί επαίνεσαν την επιστροφή του Top Gun, με την Telegraph να κάνει λόγο για «αναμφισβήτητα την καλύτερη ταινία δράσης εδώ και χρόνια».

Με πληροφορίες BBC