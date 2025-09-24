Σαντίκ Καν: Σκληρή απάντηση στον Τραμπ μετά τις επιθέσεις από το βήμα του ΟΗΕ

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, απάντησε στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», δήλωσε ο Καν σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ, που τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον δήμαρχο του Λονδίνου, χαρακτήρισε στην ομιλία του τον Καν «απαίσιο δήμαρχο» και ισχυρίστηκε ότι έχει αλλάξει αρνητικά την εικόνα της βρετανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Καν «επιθυμεί να επιβάλει το νομικό σύστημα της σαρία», κάτι που, όπως είπε, «δεν μπορεί να κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στη Βρετανία σχολιάζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως ο δήμαρχος έχει τέτοια πρόθεση, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ «αβάσιμους» και «αλλόκοτους».